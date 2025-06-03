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竹市停七停車場工程被疑圖利廠商 市府：不實指控

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，現進度已達97%。記者黃羿馨／攝影
西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，現進度已達97%。記者黃羿馨／攝影

新竹市西大路為通往市區與竹科重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。市府在西大路打造「停七」立體停車場，工程進度97%，但議員楊玲宜今在議會指出，該停車場預算大幅增加卻沒有最重要的停管設備建置，停車場續建工程的機電設備竟是從新竹棒球場停車場拆下後挪用，市府透過減項發包有圖利廠商之嫌；市府回應，這是不實指控，一切依法依規辦理。

西大路停七停車場2021年3月30日開工，原預定2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％，落後約57％，2022年12月15日市府依契約規定終止契約，續建工程於2023年10月12日開工。

市府交通處指出，停七停車場原營造廠因進度嚴重落後，市府於2022年12月15日與原營造廠解約，且當時遇疫情，缺工缺料且原物料大幅上漲，國內許多公共工程皆遇流標困境，市長高虹安同年12月25日上任後，盤點流標案件，開啟停七停車場續建工程，其中，各項工項單價皆按市場行情、重新訪價，依採購法公平、公正、公開招標，並順利決標，絕無圖利廠商情事。

交通處指出，新建停七停車場分屬不同營造廠辦理，停管設備建置涉及後續營運及維護，因此，新建停車場停管設備原則由交通處另案辦理。

而新竹棒球場於2022年7月啟用後因工程諸多問題而暫停營運，其停車場於去年4月配合新竹棒球場改善作業暫停營運，考量停管設備屬電子儀器，產品具一定生命周期，且久未使用容易故障損壞，為活化閒置設備，降低後續維護成本，因此將相關設備移至停七停車場先行使用，待後續新竹棒球場改善工程完竣啟用時，將使用全新停管設備。停七停車場續建工程採購階段即規畫另案發包，工程項目內無停管設備，自無議員所述減項發包疑慮。

楊玲宜指出，西大路停七停車場興建總經費超過3億元，較原預算暴增6800萬元，卻沒有停管設備建置，荒謬的是，市府竟拆除已建置完成的棒球場地下停車場停管設備，將其挪用至停七停車場，讓棒球場地下停車場啟用遙遙無期。

楊玲宜說，政府採購法規定，若停管設備屬契約範圍廠商卻未裝設，反由市府代為執行，這會引發廠商有疑似偷工減料、市府圖利廠商之嫌。倘若停管設備不屬於契約範圍內，是因市府減項發包而造成停七失去主要停車功能，這更是嚴重的行政疏失與惰職。

楊玲宜質疑，現任市府發包停七續建工程花了近3億元，歷經2次契約變更，總經費超過原預算並暴增6800萬元卻無停管設備，還要透過開口契約增加預算來裝設，只有無比荒謬可形容。

棒球場 新竹 停車場

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