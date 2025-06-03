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竹北遭堆廢木材逾3樓高議員憂釀災 縣府將查處

中央社／ 新竹縣3日電

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢表示，位於竹北市的新竹肉品市場附近遭堆置大量廢木材達3、4樓高，恐釀火警意外應正視。新竹縣長楊文科答詢指出，將派員稽查並處理。

新竹縣議會今天進行第20屆第5次定期會，蔡蕥鍹質詢表示，新竹肉品市場附近遭堆置大量廢棄木材，堆置高度達3、4樓高，質疑相關單位未積極查處，擔心萬一發生火警，恐將波及新竹肉品市場公司。

楊文科答詢指出，對此將派員稽查並處理，另為防範廢棄物非法棄置，縣府與新竹地檢署合作設置檢警環農工平台，鄉鎮市公所只要通報，縣府透過平台派員，可於30分鐘內到場了解，也會依標準作業程序（SOP）判斷是否違法或為危險物質。

針對特教議題，蔡蕥鍹說，新竹縣內特教生超過3000人，未來人數可能持續增加，建議縣府加速推動在國立新竹特殊教育學校旁（竹北市永興段484-2地號）設立整合性特教資源中心，讓特教生能就近獲得更多支援。

楊文科對此表示，特教資源大樓預計於明年開工，但完工的時間無法保證。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，目前此案已完成細部設計，並於今年3月31日辦理細部設計審查，將盡快辦理工程發包。

蔡蕥鍹 楊文科 新竹

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