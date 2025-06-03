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連縣府都不知？ 立委邱鎮軍質疑教育部為少數人操弄資源

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
立委邱鎮軍接獲家長反映，「全民國防教育協會」最近透過教育部苗栗聯絡處發函給縣內公私立高中職，邀學生參與協會辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」，質疑教育部為少數人操弄資源，要求教育部「講清楚、說明白」。記者胡蓬生／攝影
立委邱鎮軍接獲家長反映，「全民國防教育協會」最近透過教育部苗栗聯絡處發函給縣內公私立高中職，邀學生參與協會辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」，質疑教育部為少數人操弄資源，要求教育部「講清楚、說明白」。記者胡蓬生／攝影

立委邱鎮軍接獲家長反映，「全民國防教育協會」最近透過教育部苗栗聯絡處發函給苗栗縣國立、縣立及私立高中職校，邀請參與協會辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」，有如「黑熊學院」復刻版，要求教育部「講清楚、說明白」，為何民間機構可用教育部名義，跳過縣府教育處發函各校；邱鎮軍質疑，全防會是仗著誰的勢，可讓教育部配合？

針對立委邱鎮軍的質疑，教育部今天發出聲明回應，強調教育部苗栗聯絡處辦的全民國防教育射擊競賽活動希望鼓勵地方政府、聯絡處及學校辦理與全民國防精神教育相關的教學或多元活動，以提高學生參與意願，符合教育政策，且基於專業分工原則，無涉營利行為，期使學生在寓教於樂中建立正確的國防觀念。

教育部學務司表示，教育部訂有補助要點，鼓勵地方政府、聯絡處及學校辦理與全民國防精神教育相關教學或多元活動，以提高學生參與意願；這項活動旨在透過多元動態方式，深化學生對全民國防教育之理解與認同，也符合教育部政策方向。聯絡處委託具有射擊競賽豐富經驗的中華民國全民國防教育協會承辦，是基於專業分工原則，無涉營利行為。

教育部並強調，這項活動重視教育內涵與安全規範，並配合課程綱要所強調的核心素養推動，期使學生在寓教於樂中建立正確之國防觀念。

邱鎮軍並質疑教育部是否涉及行政資源圖利特定業者？ 民間協會與公部門的界線是否早已模糊？ 所謂的「全民國防教育」是否成為少數人操弄資源、建立利益網絡的工具？

邱鎮軍 教育部 國防

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