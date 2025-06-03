桃園觀光人氣最強景點換手 2景點這原因今年人潮第一

桃園市最強觀光景點人潮寶座換人當，中壢老街溪沿岸步道第去年觀光遊憩景點人潮第一，大溪老街第二，至今年第一季桃園觀光景點竟是青埔藝術運動園區第一，老街溪步道、大溪老街落居四、五名，第二季來卻是龍潭大池第一，市府觀旅局代理局長王麗娟今天表示，今年來桃園觀光景點人潮排名起起落落，與節慶關係最大。

交通部觀光署統計去年全國觀光遊憩景點，老街溪沿岸步道1053萬遊客人次全國第六、桃園第一，大溪老街桃園第二；不過，觀光署統計今年第一季觀光遊憩景點桃園排名，卻是青埔藝術運動園區以超過531萬人次排名第一，去年冠軍的老街溪沿岸步道257萬人次被取代，落居排名第四，大溪老城區168萬人次排名第五，排名第二、第三是桃園高鐵商圈、桃園藝文特區商圈，令桃園民眾意外。

今年第二季至今經過清明節連假、端午節連假之後，尤其碰上端午節龍舟競賽，龍潭大池湧人最多遊憩人潮，市政府觀光旅遊局最新初步估計，桃園光景點遊憩人潮以龍潭大池排名第一、海華仁海宮商圈第二、桃園高鐵商圈第三，老街溪岸步道及大溪老街人潮跌落五名之後，可見遊客對觀光遊憩景點的「善變」。