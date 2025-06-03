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竹北堆置廢木材達4層樓民憂火警 縣府要稽查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾陳情指出堆放的廢木材將林木壓垮，對公共安全構成威脅。圖／議員蔡蕥鍹提供
民眾陳情指出堆放的廢木材將林木壓垮，對公共安全構成威脅。圖／議員蔡蕥鍹提供

新竹縣議員蔡蕥鍹於今天縣政總質詢中指出，新竹肉品市場汙水處理場後方出現大量廢木材堆置，雖不是肉品市場堆放，位於私人土地，但堆疊高度達3至4樓，甚至壓倒周邊林木。她質疑相關單位對此未積極查處，若發生火警，可能波及肉品市場及場內數百頭隻。新竹縣長楊文科回應，將立即針對廢木材堆置問題派員稽查，確保公共安全。

蔡蕥鍹表示，該處廢木材堆置於距離消防分隊不到500公尺的農地，民眾陳情指出堆放的廢木材將林木壓垮，對公共安全構成威脅。她舉例提到，2022年關西及2023年芎林曾發生廢木材堆置引發火災，前者歷時12天才撲滅，後者則燒了9天，均造成嚴重空汙與民怨。

蔡蕥鍹警告，若此處引發火災，恐造成新竹肉品市場汙水處理設施受損，甚至威脅每日留置的豬隻，「肉品市場恐改賣烤乳豬」。

針對火災可能帶來的影響，蔡蕥鍹指出，肉品市場若失火，不僅拍賣館和電宰場將毀於一旦，毛豬交易秩序與市場運營也將面臨危機。她要求相關單位立即調查是否涉及非法堆置、占用公有地，並依法查辦，要求業者恢復農地農用狀況，杜絕潛在火災威脅。

對此，楊文科回應，縣府已與新竹地檢署合作成立檢警環農工平台，針對廢棄物非法棄置問題建立通報機制。他強調，第一線單位一旦發現問題並通報，縣府將於半小時內派員到場，按照SOP處理是否為違法棄置及其危險性物質。此外，他表示將立即針對廢木材堆置問題派員稽查，確保公共安全，並感謝議員對環境及安全問題的關心。

新竹肉品市場公司總經理詹皓智指廢木材非該肉品市場公司堆置，為了民眾安全，會去了解實際狀況。農業處也回應，目前沒有收到廢棄木材的申請案，農地上也無許可項目。

新竹縣議員蔡蕥鍹於今天縣政總質詢中指出，新竹肉品市場汙水處理場後方出現大量廢木材堆置，堆疊高度高達3至4樓，甚至壓倒周邊林木。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹於今天縣政總質詢中指出，新竹肉品市場汙水處理場後方出現大量廢木材堆置，堆疊高度高達3至4樓，甚至壓倒周邊林木。圖／議員蔡蕥鍹提供
議員蔡蕥鍹質疑相關單位對此未積極查處，並擔憂若發生火警，可能波及肉品市場及場內數百頭豬隻。記者郭政芬／攝影
議員蔡蕥鍹質疑相關單位對此未積極查處，並擔憂若發生火警，可能波及肉品市場及場內數百頭豬隻。記者郭政芬／攝影

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