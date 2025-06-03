高中辦BB槍射擊比賽 鍾東錦批偷偷摸摸、也殘忍

中華民國全民國防教育協會透過教育部到苗栗縣國立竹南高中辦BB槍射擊比賽，縣政府強調不知情，縣長鍾東錦批偷偷摸摸，且心智尚未很成熟的階段，應避免讓小孩接觸任何與戰爭相關的訓練或心理暗示，不但過於殘忍，也可能影響兒童的正常成長。

立委邱鎮軍到爆料，鍾東錦今天縣務會議後回答提問，他指出高中生心智還未很成熟，也不要影響身心成長，哪怕如果真的國家有有戰爭危險陰影，讓小孩子有意識就好，那裡需要小孩子參戰？這樣太殘忍了。

其次，他覺得這些人是唯恐天下不亂了，這樣是不對的，能夠避戰當然要避戰，真的沒有辦法的時候，也不需要到全民皆兵，小孩子還是要有一個快樂的成長，成年人應該要負起責任，到了當兵的年紀，自然就要學習。

鍾東錦強調，當然國家要有正當的防衛力量，只是不用偷偷摸摸，每次的演習、訓練或是防災、防護，如果真的有危急到可能會發生戰爭，應該要讓全國民眾都能清楚有這個危險，這樣才對，又不敢告訴人民，每次偷雞摸狗，做的事情很好笑。

他說，其實政治沒什麼難度，就是開大門走大路，當政者好像在準備戰爭，可是又不敢把「戰爭」兩個字拿出來，包括所有的人員，大家都不知道怎麼進退，如果現在國家真的有可能發生戰爭，就像美國或是很多機構調查說有可能於2026年對岸會發動戰爭，如果真的是這樣，就要讓全民有共識，有意識來保衛台灣，而不是用BB槍射擊比賽、用救災、用地震、用颱風，來訓練這個戰爭模式，感覺很好笑，也是不對的。