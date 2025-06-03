緩解假日塞車夢靨 桃園大溪聯外道路9月多一條
桃園大溪聯外道路不多，假日易壅塞，市府在大漢溪左岸新闢石門水庫淤泥清運道路，預計9月完工，未來將開放一般車輛通行，交通壓力可望獲得舒緩；國民黨市議員徐玉樹今質詢建議該處進一步發展觀光，桃園市觀光旅遊局允諾研議設計。
石門水庫過去清淤多利用台3線或台4線外運，砂石車頻繁往來對其他用路人造成壓力，地方困擾已久，市府為此計畫從石門水庫溪洲橋至大溪武嶺橋新闢道路分流。
徐玉樹指出，清淤道路寬約15米，包含4米寬的自行車道，不只清淤、疏運功能，也會成為串聯龍潭、大溪的重要廊道。道路途經三坑自然生態公園，是桃園重要觀光景點，不論平假日都有遊客造訪，但公園缺乏照明設備，觀旅局應研擬配套，提升觀光導覽、公廁等軟硬體設施，因應未來道路開通後更多遊客造訪。
徐玉樹表示，三坑自然生態公園的設施需要提升，盼近期辦理會勘，觀光服務量能早日跟上。
劉振宇說，清淤道路9月完工後，將與龍潭、大溪區公所一起會勘，未來變成一般道路，開放一般車輛使用，舒緩大溪假日車潮壓力；觀旅局代理局長王麗娟答詢也允安排會勘，研議觀光事宜。
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