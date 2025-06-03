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桃園首創活動預審低碳效益 兩年3千萬人次參與

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保局推動低碳活動，即便開會也用循環杯。圖／環保局提供
桃園市環保局推動低碳活動，即便開會也用循環杯。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，為落實2050淨零目標，市府2023年首創「低碳活動指引專區」，也是全國第一個辦大型活動須通過低碳審查機制的城市，至今年4月底，已累計144場活動登錄，涵蓋3000萬人次，減碳量達3萬1288公噸，相當於種下139萬棵樹。

環保局這項創新制度獲天下雜誌2024城市治理卓越獎，環境保護組優選、城市50人氣票選獎雙榮譽，局長顏己喨指出，低碳活動指引實施逾1年，為擴大適用範圍，今年推出升級版低碳活動指引Plus，指引將能源使用、綠色運輸、廢棄物減量細化為31項量化指標，與1項創意作法，並新增千人以下活動填報專區，鼓勵企業、社區、民間團體與學校等中小型活動參與，讓淨零行動走入生活各層面。

環保局長顏己喨進一步說明，低碳活動是透過行為的改變，帶來全民參與、永續共享的共好榮景，實務執行上累積許多創新案例，如循環杯、電子宣傳、場布用再生材料，甚至展覽場館採用可回收材料搭建，並提供農民再利用，體現從減碳走向循環。

環保局說明，低碳活動指引Plus改版後，導入「類型化減量門檻」制度，蒐集1年以上的實證資料，未來活動至少需符合16項低碳指標，更依不同活動類型區分，設定各類活動的減碳門檻，讓主辦單位可以了解該類型活動的減碳潛力。

環保局長 減碳 低碳

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