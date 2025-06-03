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獎勵造林補助新法即將上路 仍面臨人力老化、缺工問題

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
中央政府獎勵造林修正新法即將上路，雖然提高補助刺激造林意願，但造林工作仍面臨人力老化、缺工嚴重等問題。記者吳傑沐／攝影
中央政府獎勵造林修正新法即將上路，雖然提高補助刺激造林意願，但造林工作仍面臨人力老化、缺工嚴重等問題。記者吳傑沐／攝影

中央政府獎勵造林修正新法即將上路，苗栗縣政府近日召開造林工作研討會，邀集各鄉鎮市公所承辦、造林相關工作夥伴交換意見，並預告「獎勵輔導造林辦法」修法重點；雖然獎勵機制大幅調高，但仍面臨人力老化、缺工嚴重等問題，有待解套。

縣府農業處表示，新修「獎勵輔導造林辦法」將造林年度與獎勵機制大幅調整，由原本「每公頃20年最高補助60萬元」，調高為「每公頃6年內最高補助60萬元」，盼能大幅提升獎勵效率、加速資源投入，鼓勵地主積極參與，提升碳匯效益與綠地覆蓋率。

蕭姓造林工作者指出，他今年已邁入法定退休之齡，近年來與地主以契約方式協助造林，已漸漸感到力不從心，尤其新造林地的幼小樹苗，在春季梅雨催發下，雜草生長速度驚人，尤其是小花蔓澤蘭的危害，若除草速度跟不上，很快就會湮沒樹苗，導致樹苗因缺乏光合影響生長甚至枯死。

他說，擁有林地留在偏鄉生活的地主，年歲都很大了，獎勵輔導造林補助的調高，可刺激增加造林面積，或提高租用林地的造林意願，但長期從事造林工作者卻因年齡逐漸老化，青黃不接，缺工問題更是嚴重，有錢也請不到工人協助除草，一旦面積過大，人力上根本無法負擔。

根據農業處統計，縣內獎勵輔導造林至113年共計384件，面積逾350公頃；今年預計新植面積12公頃，目前受理17件、核准10件，面積共9.85公頃。

林務科長張葦表示，新法經討論多時才定案，預計今年6、7月即將公告施行，相關補助辦法可追溯1年，未來將持續與各界攜手合作，打造更友善自然生態的生活環境。

農業處 老化

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