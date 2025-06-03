桃園航空城珍貴樹該移植卻被碾碎？在地議員促市府徹查

鏡周刊報導桃園航空城大園區開發工程傳出包商未依規定移植珍貴樹木，要下包現地直接碾碎，據稱可以省下上億元移植費用，引起在地議員游吾和、徐其萬高度關切，今天上午要求市府徹底追查，是否真有此事還是另有原因，有必要對外說明。

市政府表示，開發區移植或移除樹木都要經過造冊、評分等程序，包括了解樹木是否健康，有無竭根病等狀況，必要時要另外委由專家現場鑑定，所有工作都有監造、專管單位與航空城工程處監督。

市府人員說明，航空城C1開發區在大園區機捷A16衡山站以北，國道2號與新街溪之間，面積約120公頃，目前了解並無600棵珍貴樹木需移植卻被當場碾碎的情形，即使要移植600棵樹木到育培區，費用約200、300萬元，就算有上千棵要移植，也沒有像包商跟媒體說的上億元移樹費用。

另外，包商提供媒體的照片中，有繫藍帶的竹柏，市府了解是做斷根處理要移往育培區，並非移除也未碾碎。市府強調，樹木移植前都會造冊、評分，由監造、專管單位和航空城工程處負責監督，都會拍照存證，有些樹木的健康狀況要進一步評估，例如外觀好好的，但已罹患褐根病，並避免感染其他樹木。

議員游吾和上午也派員到現場了解情況，現場還留有部分移除堆置的樹木。游吾和認為航空城徵收區確實有比較特殊的樹木包括龍柏、羅漢松、針柏類樟樹、梢楠樹，這些比較珍貴，不過也有流蘇、苦苓、木麻黃、黃瑾樹一般樹種而且居多，是不是有不肖商人把珍貴木頭都繳碎？市府必須查證，木頭的「屍堆」還在現場，裡面是否真的能找到這些珍貴的木頭，或者要移植卻被移除的樹種？市府要一併對外說明。