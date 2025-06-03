50張罰單苗栗縣府全繳了 鍾東錦認公路新標線苗市公所有疏失

苗栗市為公路道路新增偏心左轉車道半個月惹議，縣長鍾東錦今天承認有廠商或縣府有過失，已開單的50多張交通違規罰單將由縣府埋單，此外，2周內完成配套標線標誌，改善後1個月適應期，除重大違規外，勸導不開單。

縣政府施工改善福星街至國華路間1公里，今年5月18日新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，也引發爭議，縣府交通工務處今天安排會勘，縣議員孫素娥、許櫻萍、楊明燁，及沿途的市民代表、里長都到了，許櫻萍並在議會定期會詢問。

鍾東錦答覆指出，為公路的施工計畫，應該配合進度逐段配置標誌標線，但工程卻是整段完成後，再來標誌標線，交工處也要負負督導之責，查明是誰的過失，因標誌標線造成的違規至昨天有50多張，縣府全部埋單。

今天的會勘怨聲載道，苗栗市嘉盛里長傅菊蘭說，她兒子開車在為公路、國華路口左轉，但因直行車流量大，綠燈等到紅燈還在路口無法轉彎，因此被開了一張闖紅燈罰單。

許櫻萍及居民邱宏宬等人指出，為公路東往西方向在國華路口，因外側有左轉專用道，直行車如果沒有及早準備走內側車道，無論汽、機車都可能跨越左轉專用道前方槽化線違規。

交工處副處長許家誠、苗栗市公所主任秘書杜英嘉等人表示，為公路新增左轉道，設計理念是因過去雙線道，左轉車會擋住直行車造成回堵，且因左轉車流量不到直行車流量的15%，因此沒有配置左轉專用燈號，新標線初期，用路人可能不適應。