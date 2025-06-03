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北桃通勤公車班次少乘客擠不上去 桃議員促中央開放雙層巴士

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
公車司機荒未解，桃園市交通局指中央2月曾開會允諾修法解套雙層巴士上路問題，今再喊話加速（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
公車司機荒未解，桃園市交通局指中央2月曾開會允諾修法解套雙層巴士上路問題，今再喊話加速（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

公車客運司機荒持續未解，國民黨桃園市議員張桂綿今質詢指現在仍有許多民眾搭不上車而遲到，呼籲交通局盡早推動雙層巴士上路；交通局長張新福表示，中央有承諾修法，會持續爭取。

張桂綿指出，司機荒持續發生，國道客運班次縮減，如果遇到司機生病、車輛故障，等於當天少一班車，通勤族排隊擠不上車的情況至今持續發生，雙層巴士載客量是一般巴士的1倍以上，是否考慮推雙層巴士上路。

同黨議員徐玉樹也說，龍潭國道客運班次也不夠，712班次仍供不應求，也有不少民眾反映搭不到車，交通局應設法解決。

張新福表示，712班次供不應求主要是通勤尖峰時段，未來會再增加班次。至於雙層巴士，台灣打造雙巴的技術成熟，車輛還銷到國外，地方一直爭取雙巴載客上國道，但礙於法規，尚無法實現。中央2月開會曾允修法，地方也希望中央腳步加速。

張新福也說，雙層巴士造價昂貴，一輛大概要2千萬元，比一般巴士高，除了希望中央補助，地方也會設法幫忙，共同協助業者。

雙層巴士 班次 國道客運

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