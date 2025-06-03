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桃園農地遭違法傾倒廢土 積水未清成登革熱溫床

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒廢土，造成大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。圖／議員余信憲提供
桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒廢土，造成大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。圖／議員余信憲提供

桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒大量建築廢棄物，造成排水受阻、大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。市府回應，昨跨局處現場稽查未查獲孑孓孳生，針對類似場域，會召開聯繫會議討論，加快推動後續防治作業。

議員余信憲表示，大湳淨水廠旁農地屬於一般農業用地，依法僅能從事農業相關用途，卻被違法業者傾倒建築垃圾與土石，不僅侵害農地功能更造成積水，目前案件雖已移送地檢署偵辦，但業者遲遲未提出清運計畫，建築廢棄物仍堆置原地，在連日降雨後，農地大量積水遲未排除，恐成為病媒蚊孳生的溫床，引發登革熱疫情。

余信憲表示，雖目前尚未出現登革熱病例，市府仍應防範未然，跨局處整合、依法強制清運，避免讓非法廢棄物案件成為傳染病破口，相關單位也應正視農地非法傾倒案件在桃園日益嚴重的趨勢，建立更完善的監控機制與快速處理SOP，避免事件一再重演。

都發局長江南志表示，此案除與相關單位橫向聯繫辦、查處外，也已將行為人移送地檢署，但因需保存證據，現場剩餘土石還未能全面移除。衛生局長賈蔚表示，對於非法蓄水場所、非法傾倒廢土造成的大面積積水，衛生局會會同其他局處以破壞蓄水結構方式處理積水問題，降低病媒蚊滋生傳播。

副市長蘇俊賓表示，會參考過往類似場域，由衛生局和環保局聯合防堵及預防積水水池登革熱發生，市府已召開聯繫會議進行討論，因近期氣溫升高，將加快推動防治作業。

桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒廢土，造成大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。圖／議員余信憲提供
桃園大湳淨水廠旁農地日前遭不肖廠商非法傾倒廢土，造成大量積水，民代憂心隨梅雨季節來臨，恐成病媒蚊孳生溫床。圖／議員余信憲提供

農地 衛生局 廢棄物

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