竹市停七停車場民眾苦等啟用日 市府：年底開始營運

西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府在西大路打造「停七」立體停車場，工程進度97%，但市議員徐美惠今在議會質詢指出，停七停車場完工時間延期，質疑市府的執行效率不彰；市議員林彥甫則點出，停車場各類型停車格設計有瑕疵，尺寸也有問題。市府回應，停車場將於年底營運，會將議員的建議全數納入評估，並持續優化。

西大路停七停車場2021年3月30日開工，原預定2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％，落後約57％，2022年12月15日市府依契約規定終止契約，續建工程於2023年10月12日開工。

徐美惠指出，市府宣稱停七停車場歷經波折，原本訂於今年1月22日完工，現在都6月了依然未完工，工程一延再延，讓民眾空等，到底何時才會啟用？

林彥甫表示，該停車場部分停車格位置會與行車動線產生碰撞疑慮。同時，停車場有些婦幼車格過小，且現況外框還是藍色，而非慣用的粉色；身障車格也不夠大，電動車格還設在斜坡上，市府應全面檢視停車格尺寸，確保符合建築設計規範，若有事故風險的停車格，也應該檢視並取消。

另外，林彥甫說，停車場停車格前類似黃色槽畫線的設計，完全看不出是人行空間，市府應改為貫用的綠底或藍底設計。加上停車場向外延伸的西大路兩側都沒有人行道，市府也應一併改善，並評估調整鄰近交通繁忙的西大食品寶山五叉路口的交通號誌，避免車輛回堵。

交通處長倪茂榮指出，目前工程進度即將完工，後續還得等使用執照與消防安檢通過，市府會加快腳步，確保停車場能在年底順利營運。

交通處說明，停七停車場身障車格尺寸皆依據相關法規設置，而西大路立體停車場為斜坡式設計，電動車充電樁在施工階段即已依照地勢高程進行規畫與安裝，確保民眾在停車與充電時的安全無虞。