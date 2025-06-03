新竹新豐龍貓隧道工程卡關 L型木棧道銜接斷點

新竹縣新豐紅樹林綠色步道有「龍貓隧道」美名，但近年因爆發施工爭議，導致涼亭及2樓觀景台未能施作，遊客興致大減，民代昨質詢認為縣府與廠商已終止契約，應加速後續處置。縣府回應，民事訴訟尚未結束，得保全證據，現況已有木棧道串連斷點。

縣議員吳傳地昨在議會總質詢指出，新豐擁有北台灣少見的水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，自從雙新自行車道通車後，許多遊客慕名而來，但卻看見紅樹林木棧道區域後仍是施工區，也無法上到2樓欣賞風景，如此窘境源起縣府2019年以來與承包廠商的工程糾紛。

吳傳地認為，如今紛爭已上法院了、契約也已終止，不必等到法院仲裁結算金額的多寡，應盡速將涼亭及觀景台後續工程施作完畢，讓遊客到竹縣旅遊享受完善的休憩設施。

新竹縣長楊文科說，議長張鎮榮也很關心新豐紅樹林休憩設施的發展，因為當初承包商經驗不足，無法認定鋼構材料計價，會請農業處確認相關法令，依法依規將工程案做個了當。

農業處長傅琦媺說，目前縣府正與廠商進行工程款給付民事訴訟，律師建議保全證據，因此暫時無法處理景觀樓後續工程。景觀樓周邊經縣府會勘後無危險疑慮，但因較不美觀，待法院判決後，將盡速處置，另感謝交旅處協助已施作L型木棧道順利連接斷點，方便遊客通行。