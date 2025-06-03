聽新聞
0:00 / 0:00

新竹新豐龍貓隧道工程卡關 L型木棧道銜接斷點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
有「龍貓隧道」之稱的新豐紅樹林綠色步道，因施工爭議訴訟近4年，涼亭及2樓觀景台未施作。圖／縣議員吳傳地提供
有「龍貓隧道」之稱的新豐紅樹林綠色步道，因施工爭議訴訟近4年，涼亭及2樓觀景台未施作。圖／縣議員吳傳地提供

新竹縣新豐紅樹林綠色步道有「龍貓隧道」美名，但近年因爆發施工爭議，導致涼亭及2樓觀景台未能施作，遊客興致大減，民代昨質詢認為縣府與廠商已終止契約，應加速後續處置。縣府回應，民事訴訟尚未結束，得保全證據，現況已有木棧道串連斷點。

縣議員吳傳地昨在議會總質詢指出，新豐擁有北台灣少見的水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，自從雙新自行車道通車後，許多遊客慕名而來，但卻看見紅樹林木棧道區域後仍是施工區，也無法上到2樓欣賞風景，如此窘境源起縣府2019年以來與承包廠商的工程糾紛。

吳傳地認為，如今紛爭已上法院了、契約也已終止，不必等到法院仲裁結算金額的多寡，應盡速將涼亭及觀景台後續工程施作完畢，讓遊客到竹縣旅遊享受完善的休憩設施。

新竹縣長楊文科說，議長張鎮榮也很關心新豐紅樹林休憩設施的發展，因為當初承包商經驗不足，無法認定鋼構材料計價，會請農業處確認相關法令，依法依規將工程案做個了當。

農業處長傅琦媺說，目前縣府正與廠商進行工程款給付民事訴訟，律師建議保全證據，因此暫時無法處理景觀樓後續工程。景觀樓周邊經縣府會勘後無危險疑慮，但因較不美觀，待法院判決後，將盡速處置，另感謝交旅處協助已施作L型木棧道順利連接斷點，方便遊客通行。

延伸閱讀

影／新豐紅樹林工程爭議未解 涼亭、觀景台施工卡關4年

改善南科交通、紓解西港大橋塞車 林俊憲促佳里南41線延伸如期完工

高雄岡山區污水埋管施工 汽車不慎跌入坑無傷亡

知卡宣公園施工民眾嫌太吵 縣府：開放前工程改善安全

相關新聞

新竹新豐龍貓隧道工程卡關 L型木棧道銜接斷點

新竹縣新豐紅樹林綠色步道有「龍貓隧道」美名，但近年因爆發施工爭議，導致涼亭及2樓觀景台未能施作，遊客興致大減，民代昨質詢...

桃園啟動「除蔓」 收購價加碼提高到8元

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，因繁殖力強、生長速度快，有綠色殺手之稱。桃園市農業局趁開花前起啟...

苗栗擬蓋新總圖 爭取教育部6億補助

苗栗縣立圖書館建物使用近50年，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建後的近3000坪土地，興建全新總圖，經費至少12億元。縣...

機捷買列車恐花170億 民代：被當盤子

桃園機場捷運運量攀升，桃捷公司去年與中央協議將添購10列車廂，費用地方、中央對分，但採購案卡在部分號誌零件停產，購車連同...

畢業影片神秘嘉賓現身 張善政、李洋同框獻祝福

畢業季來臨，桃園市長張善政和兩屆奧運金牌國手、同時也是國體大副教授李洋的「另類同框」，跳脫以往畢業賀詞框架，拍片祝福畢業...

桃園2路段改裝車噪音擾民 市府祭聲音照相「陳情降35%」

桃園市平鎮區中豐路南勢、金陵路二段深夜經常出現改裝車輛高速行駛，轟隆噪音擾亂安寧，居民不滿陳情，市議員舒翠玲建請市府加重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。