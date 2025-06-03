苗栗擬蓋新總圖 爭取教育部6億補助

苗栗縣立圖書館建物使用近50年，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建後的近3000坪土地，興建全新總圖，經費至少12億元。縣府爭取教育部競爭型計畫經費，昨進行二階簡報，總圖目標融入城市美學，打造現代化多元的新地標。

苗縣府指出，縣警局廳舍1969年起造，是除了新竹市警局列市定古蹟外，全國最老舊警局建築；內政部最近核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，蓋1棟地下1層、地上5樓的警政大樓，預計今年8月辦理招標發包，4年完工，縣警局遷建後計畫蓋總圖。

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫新建總圖案，通過一階書面審，教育處長葉芯慧昨帶隊進行二階簡報，初步規畫總圖兼具典藏、閱讀、借還書與推廣教育等功能，還會設置咖啡館等放鬆場域。

葉芯慧說，總圖案爭取補助6億元，縣府配合6億元，興建地上4層、地下1層建物，全案還要通過第三階段決審。另，現有的縣圖屆時規畫作各式展場。

鍾東錦認為總圖案，地方配合款達到5成，教育部通過定案機會高，未來財政收支劃分法新版實施，如果財源許可，配合款可評估增至8億元或10億元，再開挖地下2層。他也掛保證要聘請名師設計，打造城市美學新地標。