聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗擬蓋新總圖 爭取教育部6億補助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣警察局廳舍異地重建案，原址則計畫新建總圖書館。本報資料照片
苗栗縣警察局廳舍異地重建案，原址則計畫新建總圖書館。本報資料照片

苗栗縣立圖書館建物使用近50年，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建後的近3000坪土地，興建全新總圖，經費至少12億元。縣府爭取教育部競爭型計畫經費，昨進行二階簡報，總圖目標融入城市美學，打造現代化多元的新地標。

苗縣府指出，縣警局廳舍1969年起造，是除了新竹市警局列市定古蹟外，全國最老舊警局建築；內政部最近核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，蓋1棟地下1層、地上5樓的警政大樓，預計今年8月辦理招標發包，4年完工，縣警局遷建後計畫蓋總圖。

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫新建總圖案，通過一階書面審，教育處長葉芯慧昨帶隊進行二階簡報，初步規畫總圖兼具典藏、閱讀、借還書與推廣教育等功能，還會設置咖啡館等放鬆場域。

葉芯慧說，總圖案爭取補助6億元，縣府配合6億元，興建地上4層、地下1層建物，全案還要通過第三階段決審。另，現有的縣圖屆時規畫作各式展場。

鍾東錦認為總圖案，地方配合款達到5成，教育部通過定案機會高，未來財政收支劃分法新版實施，如果財源許可，配合款可評估增至8億元或10億元，再開挖地下2層。他也掛保證要聘請名師設計，打造城市美學新地標。

延伸閱讀

苗栗跟進提訴願？遭中央刪28.1億補助款 鍾東錦發聲了

至少12億！苗栗縣爭取總圖 鍾東錦擘畫願景

「其餘人口」縣長？ 鍾東錦：我是客家人 不是路人甲

影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

相關新聞

新竹新豐龍貓隧道工程卡關 L型木棧道銜接斷點

新竹縣新豐紅樹林綠色步道有「龍貓隧道」美名，但近年因爆發施工爭議，導致涼亭及2樓觀景台未能施作，遊客興致大減，民代昨質詢...

桃園啟動「除蔓」 收購價加碼提高到8元

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，因繁殖力強、生長速度快，有綠色殺手之稱。桃園市農業局趁開花前起啟...

苗栗擬蓋新總圖 爭取教育部6億補助

苗栗縣立圖書館建物使用近50年，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建後的近3000坪土地，興建全新總圖，經費至少12億元。縣...

機捷買列車恐花170億 民代：被當盤子

桃園機場捷運運量攀升，桃捷公司去年與中央協議將添購10列車廂，費用地方、中央對分，但採購案卡在部分號誌零件停產，購車連同...

畢業影片神秘嘉賓現身 張善政、李洋同框獻祝福

畢業季來臨，桃園市長張善政和兩屆奧運金牌國手、同時也是國體大副教授李洋的「另類同框」，跳脫以往畢業賀詞框架，拍片祝福畢業...

桃園2路段改裝車噪音擾民 市府祭聲音照相「陳情降35%」

桃園市平鎮區中豐路南勢、金陵路二段深夜經常出現改裝車輛高速行駛，轟隆噪音擾亂安寧，居民不滿陳情，市議員舒翠玲建請市府加重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。