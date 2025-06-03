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桃園啟動「除蔓」 收購價加碼提高到8元

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導
小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格加碼至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供
小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格加碼至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，因繁殖力強、生長速度快，有綠色殺手之稱。桃園市農業局趁開花前起啟動「除蔓」計畫，首度加碼3元，以每公斤8元收購，希望鼓勵更多民眾一起清除外來入侵植物，守護家園。

農業局長陳冠義說，小花蔓澤蘭為藤本植物，喜濕且趨光性強，一天內可生長2.7公分，此外節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強難以根除，甚至會纏繞覆蓋原生植物，造成生態浩劫。小花蔓澤蘭每年10月至翌年2月為開花繁殖期，貿然移除恐造成種子擴散，因此9月前是最佳移除時機。

農業局為避免使用割草機造成植物體擴散蔓延，大力推動人工拔除，去年在大溪、龜山、龍潭收購小花蔓澤蘭超過2800公斤，市府今年首度將收購價從每公斤5元提高至8元，並委託專業廠商於轄內進行小花蔓澤蘭等外來入侵植物清除作業，多管齊下消滅小花蔓澤蘭。

林務科長謝銘說，5元為中央的基本收購價，市府今年加碼3元至8元，希望藉此提高「除蔓」誘因，鼓勵更多區域民眾都能響應加入。也提醒應在開花前除蔓，且要「連根拔除」，才有效果。

農業局指出，小花蔓澤蘭收購即日起開跑，11月30日前每周一、三、五的下午2時至5時於桃園各區公所農經課或農經所辦理，收購價格每公斤8元，不足1公斤則不予計價。

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桃市提前去除小花蔓澤蘭 今年收購每公斤提高至8元

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