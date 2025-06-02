畢業影片神秘嘉賓現身 張善政、李洋同框獻祝福

畢業季來臨，桃園市長張善政和兩屆奧運金牌國手、同時也是國體大副教授李洋的「另類同框」，跳脫以往畢業賀詞框架，拍片祝福畢業學子，也分享自身經驗，給畢業生特別祝福。

張善政在臉書表示，每年這時候，他都會錄製一段給畢業生的影片，今年很榮幸邀請到李洋，以他曾面臨的困境勉勵大家，未來的路，就像一場比賽，也許辛苦，也許會有失誤，但只要堅定腳步、勇敢嘗試，就能一步步看見更清晰的自己。

影片中，李洋分享面對挫折的調整應對，期勉在場學子勇於面對挑戰、戰勝困難。

李洋說，畢業後接下來的人生，可能比一場羽球比賽還來得困難，但只要一步步努力，沒有人可以定義你的極限，他也鼓勵大家除了學習以外，可以培養不同的興趣，因為當你投入在一件喜歡的事上，會更有動力去學去想，甚至突破自己。

張善政也祝福同學，「願你所愛的事，未來都能成為你的專長；願你所選的路，都通往心中最想去的地方」。