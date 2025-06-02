桃園首推八德霄裡運動觀光 4大免費遊程還可抽大獎
桃園市首度推出運動＋觀光線上活動「霄裡好風光，運動樂悠遊！」4大遊程，無論是以健走、瑜珈、自行車挑戰，或是探索霄裡在地文化與生態美景，只要下載App或「健行筆記」等活動官網皆可報名，740名幸運兒不僅免費體驗專屬行程，還可抽總價值10萬元43個獎項機會。
副市長王明鉅表示，市府體育局與永悅健康H2U健行筆記App強強聯手，首推運動觀光遊程的線上活動，將運動休閒與八德霄裡地區玉元宮、獨特的石母娘娘浣衣池等歷史文化、鄰近的平鎮區忠貞新村文化園區及新屋區海螺文化館等地景點深度結合，致力打造桃園成為「運動觀光大市」，活動不僅能讓大家體驗桃園兼具山海之美的運動觀光潛力，還有機會將大獎帶回家。
王明鉅提及，八德區正在起飛，除了桃園捷運綠線可串聯八德、桃園、蘆竹及大園區，綠線還規劃延伸至中壢與大溪，未來可連接桃園機場捷運線，形成環狀路網，另有三鶯線延伸八德段，從新北市三峽、鶯歌延伸至桃園八德；此外霄裡公園鄰近中壢和平鎮區的交界處也已選定成為桃園市首間「市立醫院」的預定地，希望中央的財劃法能多給桃園經費，讓市府能全力加速興建市立醫院。
體育局長許彥輝也說明，除了運動結合觀光外，也使用手機App紀錄旅遊任務，四大免費遊程包括有「風光美景追風行」、「擁抱自然健走趣」、「森林瑜伽伸展體驗」、「2日遊：健走+自行車+戶外冒險」，提供遊客在運動同時，能深入體驗桃園熱門景點魅力，透過線上網站報名可免費參與套裝遊程，首日住飯店、提供自助式晚餐、翌日午餐有客家風味餐，提供740個名額，活動自即日起至今年9月底，活動詳情查詢官網https://tysportstourism.com。
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