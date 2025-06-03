機捷買列車恐花170億 民代：被當盤子

桃園機場捷運運量攀升，桃捷公司去年與中央協議將添購10列車廂，費用地方、中央對分，但採購案卡在部分號誌零件停產，購車連同系統更新耗資高達170億元，民代昨質詢直呼「市府被當盤子」。市長張善政說，金額龐大中央也不願出，將持續與鐵道局協調分攤。

桃捷欲耗資60億元添購10列車廂，但因現有機捷列車搭載的號誌系統已停產，原廠商又被西門子收購，未來新舊車廂若要共用路線，須全面升級號誌系統。

西門子初估，號誌升級成本110億元，加上購車，總費用恐近170億元。「廠商根本坐地起價把市府當盤子。」議員黃敬平昨質詢時說，台北捷運採購7列車，號誌系統僅需4000萬元，桃園卻要110億元，遠超出地方財政可負擔範圍。

黃敬平說，機捷是全國旅客進出國門主要動線，中央應正視桃捷定位與需求，盡速啟動相關補助機制，不應由桃園市民承擔財政壓力。

桃捷董事長沈志藏答詢說，廠商表示需將軌道旁號誌系統一併擴充，報價110億元，桃捷、中央都難接受。

桃捷總經理莊英震說，目前停產設備有6項，公司已有備料且找到替代品，零件至少可再用25年；對於採購費過高，會採雙管齊下，一方面與廠商協商，另方面研議營運模式優化，針對運量較大路段加開區間加班車。

張善政說，170億元過於龐大，中央也不願意出，鐵道局建議，桃園可整合要開發的捷運路線，透過較大採購量與廠商協商，降低成本。將持續與鐵道局協商，未來第三航廈啟用等重大建設導致運量增加時，中央應承擔相對責任，協助分擔。