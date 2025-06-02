桃園2路段改裝車噪音擾民 市府祭聲音照相「陳情降35%」

桃園市平鎮區中豐路南勢、金陵路二段深夜經常出現改裝車輛高速行駛，轟隆噪音擾亂安寧，居民不滿陳情，市議員舒翠玲建請市府加重罰則、增加聲音照相、取締等對策，市府環保局今天表示，該局今年與警方合作，導入AI巡防系統，擴增50組聲音照相，配合警方執法取締，至上月底居民噪音陳情下降3成5。

舒翠玲表示，中豐路南勢、金陵路二段路段深夜改裝車輛噪音擾人安寧，居民不滿陳情，現行道路交通管理處罰條例第16條之1第1項，對超標噪音排放車輛罰責，車主罰不怕，建請市府提起修正條例提高罰鍰及連帶責任，並建議交通局調整全市深夜時段路口綠燈時相，將2至3個路口調整不連續綠燈，強迫車輛減速，抑制改裝車深夜高速飆車擾人。

為加強取締改裝車噪音，平鎮區設置聲音照相設備只有3至4台，採輪流擺放方式，改裝車族刻意閃避監測，與警方執法玩「貓捉老鼠」，她建議增加固定式與機動式聲音照相設備，在易噪音路段設置固定式常態監控，另配合派出所道路攔查，遏止馬路噪音干擾。

市府環保局表示，道路聲音照相設備今年5月增加15組設備，總數已擴增到50組，與市警局合作推出AI巡防系統的科技監控，提升執法密度和效率，加上市警局天羅地網，針對改裝噪音車輛以車追人、快速稽查取締，達到精準打擊執法，至今年5月底止，居民陳情案下降35％顯現成效。