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苗栗跟進提訴願？遭中央刪28.1億補助款 鍾東錦發聲了

中央社／ 苗栗縣2日電
苗栗縣長鍾東錦。中央社
苗栗縣長鍾東錦。中央社

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，苗栗縣約刪減新台幣28.1億元，苗縣議會藍營黨團今天開記者會表達抗議；縣長鍾東錦則仍盼中央兌現承諾協助，暫不考慮提訴願。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦受訪時被問及是否跟進台北、雲林等縣市向行政院提出訴願。他表示，先前已北上拜會過主計長，中央也允諾會給予協助，因此不見得要提訴願，「這樣做對苗栗縣而言，也緩不濟急」。

鍾東錦說，他必須選擇對苗栗縣最有利的立場，而不是考量在野黨或執政黨，目前仍暫時希望中央能給苗栗最好的協助，如果真的可以補足刪減經費是最好。

苗栗縣議會國民黨團今天與無黨籍聯盟、勤政聯盟舉行聯合記者會，包括議長李文斌、副議長張淑芬、國民黨團書記長鄭碧玉等17名藍營議員出席，國民黨籍立委邱鎮軍、無黨籍立委陳超明服務處顧問何文德也到場，共同向中央喊話「還錢於地方」。

李文斌表示，苗栗縣財政受控管，已無法舉債，一般性補助款刪減28.1億，將衝擊各項建設發展及教育、社福弱勢照顧，對苗栗非常不公平，許多議員都為苗栗的未來擔憂，因此必須站出來向中央喊話，表達抗議。

邱鎮軍表示，行政院一般性補助款是法定預算，本就不能刪，行政院不僅帶頭違法，還把責任嫁禍於在野黨刪除總預算，目的還是為了大罷免在鋪陳，他認為中央在做政治鬥爭，不能犧牲百姓權益，希望行政院回頭是岸、懸崖勒馬。

會中，國民黨議員鄭聚然指出，苗栗縣每年上繳稅收給中央，長久以來財劃法對苗栗縣不公，現在連法定一般性補助款都要刪減，既然中央不照規定，地方也不能任人宰割，建議串聯各縣市拒絕繳稅；鄭碧玉則說，抗稅有適法性問題，希望透過地方民代集體發聲，「請中央把該給苗栗的錢還給地方」。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評。台北市政府日前已遞件請求訴願，欲爭取被刪減的地方政府補助款。

鍾東錦 補助款 行政院 苗栗縣

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