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影／竹科上下班必塞爆 楊文科：竹北到竹科國一雙向將拓寬
新竹縣竹北市人口激增，竹北交流道前往竹科上下班必塞車，且越來越嚴重，縣議員張珈源今天指出，新竹縣這30年來僅有湖口、竹北交流道，反觀其他縣市都有增設交流道，建請重視竹北交通問題。新竹縣長楊文科說，國一竹北交流道到竹科段雙向將拓寬。
國道1號竹北交流道因通車當時周邊人口稀少，僅以鑽石型交流道設計，時至今日已不敷使用，擁堵嚴重，地方長期以來都喊話應重新設計改善，並興建第2交流道，期望解決竹北銜接國道塞車問題。
張珈源指出，竹北車流量擁擠，國道1號竹北交流道自完工30年以來，各縣市都在新增或改善交流道，唯獨新竹縣就只有竹北和湖口交流道，這些年來竹北人口增加不少，呼籲重視竹北交通問題。此外，竹北往新竹市公車通學路線，每站都缺乏遮風避雨的候車亭，希望得到縣府重視，讓學生通勤有更舒適的空間。
楊文科回應，國道1號高速公路竹北交流道改善計畫將配合中央明年動工楊頭高架，把竹北交流道至新竹科學園區間雙向各拓寬一個車道，匝道規畫也預計環北路、興隆路要有分流匝道，下半年會辦地方說明會，楊頭高架公路預計明年開工、121年完工動車。針對公車候車設施的部分，將請交旅處計畫視現地狀況逐一增建。
交旅處補充，原本匝道規畫環北路、興隆路要有分流匝道，後來認為從竹北進園區方向，各個交流道太近，因此高公局未同意進入的匝道規畫，但同意從環北路、興隆路出去的分流匝道。下半年開說明會後，會收集相關意見送高公局做可行性審查，未來將移交給高公局。至於智慧站牌與候車亭，預計今年會申請相關補助。
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