影／新豐紅樹林工程爭議未解 涼亭、觀景台施工卡關4年

新竹縣被網紅稱為「龍貓隧道」的新豐紅樹林綠色步道，因發生施工爭議，縣府和廠商訴訟近4年，導致涼亭及二樓觀景台尚未施作，新竹縣議員吳傳地今天在議會總質詢表示，自從桃園新竹「雙新自行車道」通車後，越來越多民眾前來紅樹林旅遊，一看就是施工區，且景觀樓重建卡住，二樓視野不復見，要求縣府盡速處置。

吳傳地表示，新豐擁有北台灣少見的水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，自從雙新自行車道通車後許多遊客慕名而來，但紅樹林木棧道區域後面涼亭及二樓觀景台尚未施作，因縣府於108年與承包廠商有工程的紛爭。如今紛爭已經上法院了，契約也已終止，不必等到法院仲裁結算金額的多寡，應盡速將涼亭及觀景台後續工程施作完畢，讓遊客到竹縣旅遊享受完善的休憩設施。

對此，新竹縣長楊文科回應，議長張鎮榮也很關心新豐紅樹林休憩設施的發展，因為當初承包商經驗不足，對於鋼構材料無法認定計價，縣府將立即改進，請農業處確定法令該如何完成後續工程，依法依規將工程案做個了當。

農業處長傅琦媺表示，紅樹林木棧道斷點原因是因景觀樓鋼構材料未符合契約規定無法計價，目前廠商與縣府正進行工程款給付民事訴訟尚未結束，與律師討論後建議保全證據，導致景觀樓鋼構材料斷點處暫時無法處置。

傅琦媺說，考量民眾休憩權益，感謝交通旅遊處協助施作L型木棧道串連以方便遊客通行，並順利連接斷點，目前標的物景觀樓周邊經縣府會勘後無危險疑慮，但因較不美觀，待法院正式判決後，將盡速處置。