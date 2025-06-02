機捷買10列車恐要170億 議員批「坐地起價、被當盤子」

桃園機場捷運運量攀升，桃捷公司原欲耗資60億元添購10列車廂，但卡在號誌系統廠商已有部分零件停產，若系統全面更新再加上購買車廂經費，恐需斥資170億元，民代憂地方財力無法因應，要求中央補助。市長張善政回應，現階段將採加班車因應，中央則建議桃捷可在開發其他路線時整合採購，以與廠商協商降低成本。

桃捷去年全年運量突破4182萬人次，平均每日約12.5萬人次，特殊活動日更突破19萬人次。隨運量逐年上升、桃園機場第三航廈將啟用，桃捷去年3月與交通部達成協議，規畫添購6列直達車與4列普通車，費用由地方、中央對半分。

未料因現有機捷列車搭載的號誌系統已停產，原廠商又被西門子收購，未來新舊車廂若要共用路線，須全面升級號誌系統。西門子初估，號誌升級成本即高達110億元，加上購車經費，總支出恐將近170億元。

「廠商根本坐地起價把市府當盤子。」議員黃敬平今質詢表示，相較台北捷運採購7列車，號誌系統僅需4000萬元，桃園卻要110億元，如此大的支出實在遠超出地方政府財政可負擔範圍，「原定採購計畫現在如何處理？市府決定暫時不購車了嗎？」

黃敬平直言，機捷並非單一城市的交通工具，而是全國旅客進出國門的主要動線，呼籲中央應正視桃捷定位與需求，盡速啟動相關補助機制，不應由桃園市民承擔龐大財政壓力。

桃捷總經理莊英震表示，目前統計停產設備共有6項，目前公司已有備料且找到替代品進行維修，零件至少可再用25年，現有車廂則可使用20年；對於車廂採購費用過高，目前會雙管齊下，一方面與廠商協商，另方面則研議營運模式優化，針對運量最密集的區域開設區間加班車。

張善政表示，由於170億元金額過於龐大，中央也不願意出這筆錢，市府持續與鐵道局協調，希望未來若第三航廈啟用導致運量增加時，中央應負責分擔相關費用；鐵道局目前建議，桃園可整合未來要開發的捷運路線，透過較大的採購量一併與廠商協商，以此降低成本；市府往後也會特別注意，避免再被零件問題綁死。