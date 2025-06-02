竹縣議員批檢舉魔人亂象 警察局長：輕率開單申訴成功會懲處

新竹縣議員縣議員何建樺今天在議會質詢時，針對報廢車輛移除困難、檢舉達人引發的不合理罰單以及執法態度等問題，要求相關單位加速改善，他指出民眾收到罰單後，特別是長輩，難以完成繁瑣的網路申訴手續。對此，縣警察局長宣介慈表示，若有屢次開單遭申訴成功，這類不認真工作，損機關形象，使警察工作打折扣，則會有行政懲處。

何建樺今天指出，部分檢舉案例不合理，有民眾在收到罰單後，卻因不熟悉申訴程序而無法有效維權，尤其是長輩，更難以完成繁瑣的網路申訴手續。他強調，警察局應優化為民服務，提供更清楚的申訴指引，甚至協助長者完成申訴流程。此外，他也要求對於屢次開罰單卻遭申訴成功的案件，應檢討相關執法人員的執法態度與準確性。

新竹縣警察局長宣介慈回應表示，員警收到檢舉，是要先審查相關的資料，必須要符合違規態樣才能開單，警察局會針對議員建議改善申訴的SOP，以符合鄉親的需求。針對檢舉達人2小時內重複檢舉會嚴格篩選，濫控濫訴部分則依社會秩序維護法辦理。警察局內部也會立即檢討為民服務的態度，若有屢次開單遭申訴成功，這類不認真工作，損機關形象，使警察工作打折扣，則會有行政懲處。

新竹縣長楊文科也說，對於檢舉達人引發的執法問題，他認為警察局應更加審慎，避免因未經核實的檢舉而影響民眾權益，並承諾推動簡易申訴SOP。

何建樺還指出，湖口街道上報廢車輛隨處可見，長期占用道路，不僅影響市容，更妨礙交通秩序。然而，移除這些車輛的效率卻不盡理想。他分析原因，包括報廢車輛未停放於道路上導致無法清除、報廢標準模糊、警察局未建立後續處理機制，以及拖吊場地已滿無法再新增車輛。他要求環保局、警察局應重視報廢車輛問題，協調單一窗口給鄉鎮公所清潔隊，盡速移除廢棄車輛。