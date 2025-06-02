新冠門急確診遽增2.5倍 桃醫今起特別門診確診人數增多

最近新冠疫情升溫，感染風險增加，桃園各大醫院、基層門診湧現大量就診民眾，衛福部桃園醫院今天起加開新冠特別門診，上午至今吸引許多疑似發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀的民眾門診檢查開藥，醫師說，「確診人數及住院重症人數增加」，急性、慢性就診民眾的確診率約七分之一到十分之一。

桃園市醫師公會理事長吳家淦從發現自5月中下旬至今，新冠確診數量較之前增加約2.5倍，吳指出，新冠從5月中下旬之後疫情升溫，就診人數明顯超越流感，他與許多基層醫師、醫院院長討論，新冠確診數量還慢慢往上升，尤其是65歲臉上、慢性病馭重大傷病等高風險族群，更要注意去公共場所戴口罩、進食前勤洗手，避免接觸感染機會。

衛福部桃園醫院副院長、感染科主治醫師鄭舒倖表示，最近新冠門診病人增加，該院開設特別門診第一天，針對老、病或免疫不全等病患族群做分流，與一般門診隔開，管控和避免新冠交集，保護年長、慢性及免疫不全等重大傷病族群，並呼籲隨新冠升溫，民 眾到公共場所要戴口罩、勤洗手，就醫必須戴口罩和保持手部衛生。

聯新國際醫院院長黃忠智表示， 該院比較4月、5月急診就醫6000人次，臨床檢測懷疑新冠病例人數，4月陽性率大約200多個案、5月多到大約500多個案，「確診病例確實增加了」，以院方目前門診小兒、感染、胸腔科醫療可應付新冠疫情，並採取隔離要求管控，如今新冠已經變成社區型感染的流感化了，民眾還是要遵守就醫戴口罩等延續疫情規定，無需恐慌。

吳家淦認為，隨著新冠情升溫，他呼籲65歲以上、有慢性病史的民眾等高風險族群，還是要打疫苗，還有基層診所面對民眾看診，針對發燒、咳嗽等疑似確診或類流感症狀患者，都要提高警覺，對發燒或懷疑病患做流感快篩，先檢查是否為流感，若發燒或流感症狀明顯者，要做新冠抗原快篩做好防疫，基層醫師看診時也要開始做分流，將疑似病人或確診病人看診，與一般患者看診分開，若看過確診患者後要先消毒後再看診，大家要提高警覺。