桃園龍舟賽「警消」世紀對決 警為二連霸日夜顛倒受訓

桃園市2025市長盃龍舟賽畫下句點，機關組由市警局、消防局連續第二年「警消對決」爭冠，市警局連2年奪下冠軍。市警局龍舟比賽訓練教官表示，選手們從各單位遴選組成，大家利用各自早晚班下班空檔練習，壓力及體力耗費相當大，很開心連2年拿下冠軍，明年力拚三連霸。

今年龍舟賽機關組的「警消」對決，最引人津津樂道，現場播主形容「警消世紀對決」，也是警、消連續第二年「兄弟之爭」，市警局長吳坤旭押陣，三戰兩勝制，市警局以些稍微秒差險勝消防局，拿下龍舟賽機關組二連霸。

龍舟比賽訓練教官郭文義表示，今年4月9日舉辦龍舟隊遴選後共36人徵選，最後選出24人參賽，自4月21日開始進行體能、肌耐力及重訓練習，並且至簡易游泳池提前熟悉划槳，到了上個月6日進行為期21天實際到龍潭大池練習訓練。

郭文義說，這次龍舟隊12名槳手一半是老手，一半是今年首度參加的新手，由老手帶著新手很快就上軌，但警察勤務日夜顛倒，不少新手遇到高強度的比賽起初不適應，體力流失非常大，因此花了不少時間調適，隊員們從各單位組成，利用上班空檔練習不簡單，今年能夠延續去年奪得機關組二連霸非常開心，大家興致非常高，希望明年能突破自己再奪三連霸並爭取龍王。

其中連續2年參與奪冠的槳手、桃園分局青溪派出所警員滕民祺表示，因為本身有健身及運動習慣，去年得知桃警龍舟隊的訓練相當刻苦且漫長，為了挑戰自我因此抱著試試看的心態遴選，結果連2年參賽並奪冠非常興奮且感動。龍舟賽機關組長年被消防局或環保局壟斷，加上去年的桃警陣容有一半在今年都沒有參加，能夠成為首次二連霸且連兩屆參加龍王賽，非常榮幸自己都有出一份力。

另外已參賽6年的槳手、桃園分局大樹派出所警員陳俊彥則說，當年由有運動專長的學長邀請他一起加入龍舟隊，多年來的訓練方向從最以前土法煉鋼練體能，如今轉向技術專業取向，能夠連2年奪冠相當感謝消防局的學長們，參加6年最重要的是大家有共同的目標，願意為整個團隊付出，每一次都要更認真檢討自己，勇敢面對並改進。