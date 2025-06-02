快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

至少12億！苗栗縣爭取總圖 鍾東錦擘畫願景

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警察局廳舍異地重建案，原址計畫興建縣總圖。本報資料照片
苗栗縣警察局廳舍異地重建案，原址計畫興建縣總圖。本報資料照片

苗栗縣圖書館近50年歷史建築，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建，原址騰空的苗栗市區近3000坪土地另外興建總圖，經費至少12億元，融入城市美學，打造現代化多元的新地標。

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫新建總圖案，通過一階書面審，縣府教育處長葉芯慧今天帶隊進行二階簡報，葉芯慧指出，總圖案爭取補助6億元，縣府配合6億元，利用縣警局遷建後2994坪土地，興建地上4層、地下1層，全案還要通過第三階段決審。

鍾東錦認為總圖案，地方配合款達到5成，教育部通過定案機會高，他並表示，將來財政收支劃分法新版實施，如果財源許可，總圖配合還可以評估增加到8億元或10億元，再開挖地下2層，且將來一定會聘請名師設計，城市美學會是重點，成為新地標，請鄉親拭目以待。

縣府指出，警察局廳舍1969年起造，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，內政部最近核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，蓋1棟地下1層、地上5樓的警政大樓，預計今年8月辦理招標發包，4年完工，總圖將拆除警局建築新建。

教育部核定總圖案後，縣府進一步設計，初步規畫總圖不只是典藏、閱讀、借還書功能，還會扮演推廣與教育功能，設置咖啡館等具放鬆、療癒功能的場域，至於現有的縣圖建築，則評估規畫各式展場。

鍾東錦 苗栗縣 歷史建築 教育部 圖書館

延伸閱讀

「其餘人口」縣長？ 鍾東錦：我是客家人 不是路人甲

影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

天花湖水庫興建說明會 苗栗縣長鍾東錦：可讓水源更豐沛

苗栗市公所規畫聯合行政中心 縣長鍾東錦：不是很贊同

相關新聞

至少12億！苗栗縣爭取總圖 鍾東錦擘畫願景

苗栗縣立圖書館近50年歷史建築，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建，原址騰空的苗栗市區近3000坪土地另外興建總圖，經費至...

一般性補助款苗栗少28.1億衝擊大 民代高喊還錢於民

中央統刪地方一般性補助款，苗栗縣少28.1億元，苗栗縣議會17名議員今天站出來抗議，認為嚴重衝擊縣政，高喊「還錢於民」，...

首梯原民自製獵槍安全使用訓練 原民會：歷史一刻

原民會今天在桃園舉辦第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練，副主委谷縱．喀勒芳安表示，這是歷史的一刻，完成訓練通過測驗將發給...

桃市提前去除小花蔓澤蘭 今年收購每公斤提高至8元

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，因繁殖力強、生長速度快，有綠色殺手之稱。桃園市農業局今年提前啟動...

轄區涵蓋11個里 龜山最大所新任所長上任

桃園市警局龜山分局今上午舉行龜山派出所所長布達典禮，現場貴賓雲集，氣氛熱絡。身為法律人的新任所長張維忠正式上任，將率領「...

雪霸大鹿林道東線多處坍方 連日搶修今起恢復通行

受5月29日梅雨鋒面影響，雪霸國家公園內通往大霸尖山的大鹿林道東線有多處發生坍方落石，尤其位在15.1K坍方長達40公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。