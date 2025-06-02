至少12億！苗栗縣爭取總圖 鍾東錦擘畫願景

苗栗縣立圖書館近50年歷史建築，縣長鍾東錦規畫利用縣警局異地重建，原址騰空的苗栗市區近3000坪土地另外興建總圖，經費至少12億元，融入城市美學，打造現代化多元的新地標。

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫新建總圖案，通過一階書面審，縣府教育處長葉芯慧今天帶隊進行二階簡報，葉芯慧指出，總圖案爭取補助6億元，縣府配合6億元，利用縣警局遷建後2994坪土地，興建地上4層、地下1層，全案還要通過第三階段決審。

鍾東錦認為總圖案，地方配合款達到5成，教育部通過定案機會高，他並表示，將來財政收支劃分法新版實施，如果財源許可，總圖配合還可以評估增加到8億元或10億元，再開挖地下2層，且將來一定會聘請名師設計，城市美學會是重點，成為新地標，請鄉親拭目以待。

縣府指出，警察局廳舍1969年起造，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，內政部最近核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，蓋1棟地下1層、地上5樓的警政大樓，預計今年8月辦理招標發包，4年完工，總圖將拆除警局建築新建。

教育部核定總圖案後，縣府進一步設計，初步規畫總圖不只是典藏、閱讀、借還書功能，還會扮演推廣與教育功能，設置咖啡館等具放鬆、療癒功能的場域，至於現有的縣圖建築，則評估規畫各式展場。