動力飛行傘低飛南寮漁港 竹市：非合法空域可檢舉

新竹市南寮漁港昨天有動力飛行傘低空飛行，遊客憂恐釀意外傷人。竹市府今天說，南寮漁港非屬民航局公告21處合法超輕型載具空域，若民眾發現非法飛行行為，可通報警方檢舉。

賴姓民眾今天告訴中央社記者表示，昨天下午在南寮漁港陪孩子玩水、放風箏時，驚見有人駕駛動力飛行傘（超輕型載具）低空飛行，機身時而靠近岸邊、時而盤旋在水面上空，距離民眾活動區域相當近，讓現場不少家長看了捏把冷汗。

賴姓民眾說，擔心萬一操作不慎，恐釀落水或碰撞意外，希望相關單位加強安全管理。

新竹市政府交通處透過文字指出，南寮漁港非屬民航局公告21處合法超輕型載具空域，若民眾發現非法飛行行為，可通報警方檢舉。

交通處表示，經蒐證後將移交民航局裁處，可對超輕型載具所有人、操作人、活動團體或超輕型載具製造廠，予以警告或處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；情節重大者，停止其活動或廢止超輕型載具操作證。

另外，產業發展處指出，新竹漁港為漁業署所管之第一類漁港，依據「第一類漁港區域禁止及應申請核准行為管理措施」，民眾不得於港區範圍內從事水域遊憩活動，若違法從事水域遊憩活動，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，漁港範圍界線公布於漁業署官方網站，民眾可留意避免誤觸法規。