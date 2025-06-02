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一般性補助款苗栗少28.1億衝擊大 民代高喊還錢於民

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會國民黨團今天聯合無黨籍聯盟、勤政聯盟舉行記者會，抗議中央刪除縣府一般性補助款28.1億元。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會國民黨團今天聯合無黨籍聯盟、勤政聯盟舉行記者會，抗議中央刪除縣府一般性補助款28.1億元。記者范榮達／攝影

中央統刪地方一般性補助款苗栗縣少28.1億元，苗栗縣議會17名議員今天站出來抗議，認為嚴重衝擊縣政，高喊「還錢於民」，其中議員鄭聚然更是呼籲地方串聯抗稅反擊，盼一般性補助款盡速到位，

另一方面，苗栗縣政府還在等，縣長鍾東錦今年5月9日偕同立委陳超明、邱鎮軍，拜會主計總處主計長陳淑姿，獲允諾2周研提協助方案，還有2個工作天，鍾相信中央會討論出有效的解方，讓事件圓滿落幕，船到橋頭自然直。

國民黨團今天聯合無黨籍聯盟、勤政聯盟舉行記者會，包括議長李文斌、副議長張淑芬等17名議員參加，邱鎮軍、陳超明服務處顧問何文德列席，國民黨團書記長鄭碧玉、李文斌等人表示，苗栗縣財政被控管無法舉債，刪除28.1億元對於建設、社福及教育等影響重大，對苗栗不公平，站出來抗議，希望中央聽到地方心聲。

邱鎮軍、何文德指控，一般性補助款是法定預算，不能刪除的，但行政院帶頭違法，並移花接木，轉嫁統刪地方一般性補助款，情勒地方政府，給在野立委壓力，並助功大罷免，手段非常惡劣。

何文德並舉例，國家就像一個大家庭，中央此舉如同母親縮減父親交際應酬費用，父親卻回頭減少兒子的教育費及伙食費等基本開銷，並講了一句話去找媽媽 要，因為是媽媽刪的，期期不以為然。

鄭聚然認為地方繳稅給中央政府花，卻不按規定來刪除一般性補助款，地方也可不按規定，串聯抗稅反擊，否則被破手腳；議員温俊勇更是喊出控告中央涉嫌貪汙治罪條例，表達地方憤怒。

議員 補助款 苗栗縣

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