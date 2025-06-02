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首梯原民自製獵槍安全使用訓練 原民會：歷史一刻

中央社／ 桃園2日電
原住民族委員會副主委谷縱·喀勒芳安。聯合報系資料照
原住民族委員會副主委谷縱·喀勒芳安。聯合報系資料照

原民會今天在桃園舉辦第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練，副主委谷縱．喀勒芳安表示，這是歷史的一刻，完成訓練通過測驗將發給合格證書，作為未來申請製造、運輸或持有自製獵槍依據。

原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安QucungQalavangan致詞表示，社會在變遷，原住民族的狩獵文化包括狩獵制度也在改變，首梯舉辦的訓練課程，希望在安全又符合法規的靶場，讓學員進行術科練習及測驗，所以在北部舉辦，後續也會前進南部、中部甚至東部讓族人就近參與，原民會也會跟族人一起推進歷史的一刻。

特別遠從花蓮來參加課程的潘弘旻表示，訓練課程很有意義，族人的確有使用獵槍需求，有法令根據可遵從較好，家人曾因獵槍使用問題觸犯相關法令，後來就很少再用槍，但有時也有使用需要，既然自己資格符合，因此報名參加，希望透過專業的學科及術科課程，合法取得用槍資格。

原民會表示，內政部3月15日會同國防部、原民會發布「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，其中規定原住民欲申請製造、運輸及持有自製獵槍、其主要組成零件或彈藥，必須取得由原民會主責辦理的「自製獵槍安全使用訓練合格證書」，因此原民會於2日至3日，在桃園市龜山區華夏大飯店舉辦114年度第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練。

原民會說，第一梯次受訓學員50人，男女均有，年齡最小為21歲，最長者67歲，反映族人對傳統狩獵文化傳承的熱忱與投入。首日為學科課程，第2天為術科課程，並引進國際狩獵證照訓練模式、導入VR技術，協助學員更貼近實際狩獵情況，完成訓練並通過測驗者，將發給訓練合格證書，作為未來申請製造、運輸或持有自製獵槍的重要依據。

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