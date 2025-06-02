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轄區涵蓋11個里 龜山最大所新任所長上任

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，新任所長張維忠為中央警察大學法律研究所畢業。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，新任所長張維忠為中央警察大學法律研究所畢業。記者周嘉茹／攝影

桃園市警局龜山分局今上午舉行龜山派出所所長布達典禮，現場貴賓雲集，氣氛熱絡。身為法律人的新任所長張維忠正式上任，將率領「龜山最大所」龜山派出所團隊，守護轄區11個里，攜手警民共創安全、宜居的生活環境。

龜山派出所轄區涵蓋11個里，人口密集、工商繁榮，主要幹道萬壽路、振興路及長壽路車流量大，治安與交通任務挑戰嚴峻。新任所長張維忠為95年特班三等特考，輔仁大學法律系、中央警察大學法律研究所畢業，擁有豐富基層歷練，曾任職於保一總隊、新竹縣新湖分局、橫山分局以及中壢分局等單位，長年深耕基層 ，實戰經驗深厚。

桃園市議員李宗豪說，龜山派出所轄區人口約6萬多人，涵蓋範圍相當廣大，很感謝警方致力照顧地方治安，先前也聽從警友站的建議，替龜山派出所更換招牌，讓警方駐地有更好的門面，身為民意代表未來會持續替龜山爭取地方權益。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，期許新任所長展現領導長才，帶領團隊強化治安防制、深入校園巡守及改善交通熱點秩序，提升居民安全感及信任度。張維忠也在布達典禮中鄭重表示將與全體同仁共同努力，讓龜山成為更安全、有序、宜居的幸福家園。

桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，龜山分局長張鶴瓊（右）期許新任所長張維忠守護龜山治安。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，龜山分局長張鶴瓊（右）期許新任所長張維忠守護龜山治安。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，派出所同仁給予支持。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局龜山分局龜山派出所今舉行新任所長布達典禮，派出所同仁給予支持。記者周嘉茹／攝影

法律系 桃園 團隊

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