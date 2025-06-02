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桃市提前去除小花蔓澤蘭 今年收購每公斤提高至8元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園市農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供
小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園市農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，因繁殖力強、生長速度快，有綠色殺手之稱。桃園市農業局今年提前啟動除蔓計畫，以每公斤8元收購，較往年提高3元，即日起至11月30日可洽桃園市各區公所農經課或農經所辦理。

農業局長陳冠義表示，小花蔓澤蘭為藤本植物，喜濕且趨光性強，一天內可生長2.7公分，此外節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強難以根除，甚至會纏繞覆蓋原生植物，造成生態浩劫。小花蔓澤蘭每年10月至翌年2月為開花繁殖期，為避免種子擴散，間則內不宜進行移除工作，因此9月前是最佳移除時機。

陳冠義表示，市府向來重視相關議題，為避免使用割草機造成植物體擴散蔓延，大力推動人工拔除，收購價從每公斤5元提高至8元，去年在大溪、龜山、龍潭收購小花蔓澤蘭即超過2800公斤；市府同時委託專業廠商於轄內進行小花蔓澤蘭等外來入侵植物清除作業，希望更多市民關注參與，守護家園。

農業局表示，小花蔓澤蘭收購即日起開跑，11月30日前每周一、三、五，下午2時至5時於桃園各區公所農經課或農經所辦理，收購價格每公斤8元，不足1公斤則不予計價。

小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園市農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供
小花蔓澤蘭繁殖力極強，桃園市農業局在繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。圖／桃園市農業局提供

綠色 桃園 小花蔓澤蘭

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