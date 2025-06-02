雪霸大鹿林道東線多處坍方 連日搶修今起恢復通行

受5月29日梅雨鋒面影響，雪霸國家公園內通往大霸尖山的大鹿林道東線有多處發生坍方落石，尤其位在15.1K坍方長達40公尺，經開口合約廠商連日搶修，已初步完成搶通及沿線落石清理，今（2）日起恢復正常通行。

雪霸國家公園表示，大鹿林道東線上周受大雨影響，5.2K、15.1K等多處發生土石坍方，因15.1K坍方長達40公尺，搶修耗費時間也較長，目前已完成搶通，請行經該處山友務必注意安全，依循現場工作人員指揮，小心並快速通過，切勿逗留，坍方搶通之前仍禁止自行車進入。