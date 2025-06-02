總獎金24萬元！竹市第二屆全國電競大賽即日起開放報名
新竹市去年首次舉辦全國電競賽事，今年延續活動，於今天舉行記者會，宣布「2025新竹市竹塹盃電競大賽」全面展開，本屆賽事選定廣受玩家喜愛的手遊「傳說對決」作為比賽主軸，即日起開放報名至6月19日截止，賽事總獎金高達24萬元，所有報名參賽隊伍可獲出賽獎勵「210點貝殼幣」。
市府指出，電競產業是當代青年文化的重要指標之一，透過舉辦新竹市竹塹盃電競大賽系列賽事，不僅能推動新興運動發展，亦為年輕世代打造展現實力與創意的舞台。今年為第二屆舉辦，市府期盼透過更規模化、制度化的方式，擴大參與與城市影響力，持續發展新興熱門運動賽事。
今賽事啟動記者會由代理市長邱臣遠與人氣主播曾甜、Coser喵少與知名電競主播藍調同台，替今年的電競盛事拉開序幕，場面熱鬧非凡。
教育處表示，本屆賽事總獎金24萬元，公開組冠軍可獲得獎金6萬元，亞軍可獲得獎金4萬元，季軍隊伍兩隊，各獲得獎金2萬元，第五名到第八名獲得獎金5000元。校園組冠軍獎金4萬元，亞軍獎金2萬元，季軍隊伍兩隊，各獲得獎金1萬元。
教育處說，今年賽事還有限量加碼，無論是公開組還是校園組，報名前50隊（共計100隊），若隊長為新竹市市民，完賽一場後全隊可再多拿300點貝殼幣，鼓勵新竹市市民踴躍參加。
教育處說明，線下賽7月5日總決賽現場還將安排KOL明星交流賽，包括哈耿、班尼、曾甜、喵少等多位人氣網紅將登台對戰，與觀眾熱血互動。活動現場同時設有主題闖關攤位，參與民眾將有機會抽中PS5主機、ROG電競週邊、三星SSD等豪華好禮。
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