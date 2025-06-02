苗栗市民的回憶 貓裏山公園22棵大王椰子這個原因伐除

苗栗市貓裏山公園入口處整排22棵近百歲大王椰子樹最近砍除一空，許多市民哀號共同的回憶沒有了，公所說明因安全的理由，及評估沒有移植的價值砍除，將重種縣花桂花。

貓裏山公園沒有明確記載興建的年代，但可追溯至清朝，入口處公園路的22棵大王椰子推測於日治時期種植，苗栗市國小學童郊遊，或是民眾散步、運動，大王椰子雄偉挺拔，最近大王椰子突然全部伐除，很多人都問原因，記憶沒有了。

市公所證實22棵大王椰子樹上個月初就伐除了，公所指出，大王椰子的落葉長重且滑溜，地方不迭有反映落葉有安全顧慮，今年4月初又有1輛機車險些被砸，騎士閃避時跌倒，還好沒有大礙。

公所排定會勘，又接獲一名女駕駛反映開車行經公園路，遭大王子落葉砸中擋風玻璃，還好沒有嚴重損壞，公所考量樹下民宅住戶，也憂心屋頂不堪落葉撞擊，經詢問農業部林業試驗所，大王椰子較沒有價值，且移植存活率不高，因此日前全部砍除，初步評估會補種桂花，彰顯縣花特色。

22棵大王椰子砍除，市民見仁見智，有何姓市民認為老樹不容易，尤其這批大王椰子與市民有感情，有如另類地景，應該設法保留，突然砍除若有所失；不過，郭姓市民經常到公園運動，他認為早該砍除了，否則風大的季節，走在公園路的人行道，特別要注意會被落葉擊中。