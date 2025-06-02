關埔慈雲空橋延後完工 竹市：確認結構安全

新竹市關埔地區首座跨慈雲路、埔頂三路的「慈雲空橋」去年7月開工，原定今年底完工，但市府日前改口將延至明年中，引起地方熱議，民代也呼籲市府說明清楚是否有安全疑慮。市府回應，因得標廠商對上部結構設計提出疑義，已啟動第三方單位協助審查。

竹市府規畫在關埔地區興建12座空橋，歷經多次流標後，市府首座自建的慈雲空橋完工日確定延至明年中。市議員劉崇顯說，市府說明是因還有結構安全需要確認而延期，但不少居民聞訊震驚又擔心，因為橋體根本都還沒蓋起來，目前僅是向下挖地基，到底哪部分造成結構安全疑慮？

市府工務處長陳明錚說，慈雲空橋目前正在變更設計，主因為得標廠商看完圖面後，對上部結構提出疑義，雖然設計單位有回覆，但兩邊未有共識，因此交由第三方單位做結構外審。

陳明錚進一步說明，空橋原設計有採2片鋼板設計，但因鋼板距離等導致廠商施作空間受限，再加上外審委員可要求設計單位直接現場操作設計模型來確認每個桿件應力等，因此還需確認施作方式與細節。

陳明錚說，廠商要訂鋼構時，包含原料、尺寸等都會不一樣，必須等到最後定案。審查時間大概需3個月，預計明年2月完工，再加上驗收等作業程序，啟用時間延至明年中。