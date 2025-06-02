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楊梅交流道解塞3案 6月將再開協調會

聯合報／ 記者朱冠諭范榮達／連線報導
國道1號桃園市楊梅區校前路交流道長期交通壅塞，被民代質疑改善牛步。市府交通局回應，正與相關單位研商3方案，預計6月將再開協調會。圖／桃園市交通局提供
國道1號桃園市楊梅區校前路交流道長期交通壅塞，被民代質疑改善牛步。市府交通局回應，正與相關單位研商3方案，預計6月將再開協調會。圖／桃園市交通局提供

國道1號位於桃園楊梅的校前路交流道長期交通壅塞，地方盼增設南入北出匝道卻遲未見進展，交通局指出，去年7月已啟動可行性評估，正與相關單位研商3方案，預計6月將再開協調會。另，苗栗市為公路標線引來用路人違規爭議，明天也將辦會勘。

桃園市議員鄭淑方說，從楊梅國小到校前路交流道匝道直線距離僅約900公尺，但上下班尖峰時間或雨天時，開車通過竟需要超過30分鐘甚至更久；要求市府加速新設南入北出匝道評估，也一併研議銜接台一線楊梅湖口交界處增設交流道進入楊頭段的可行性，以紓緩塞車、促進區域均衡發展。

交通局長張新福表示，3方案分別為將南入北出匝道都設於校前路；南入與北出匝道分別設置於秀才路、校前路；配合新梅龍快速道路增設交流道。市府已於立法院交通委員會3月考察時，向中央說明目前研擬的方案，6月交通局也將再次邀集高公局等單位討論。

另，苗栗縣政府今年5月18日在苗栗市為公路新增7處偏心左轉車道，有駕駛遭檢舉一路未打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規，部分居民也抱怨道路新配置壓縮到車道空間，險象環生、迭傳事故。

縣府回應，部分用路人就是違規，但會增加車道標誌牌面及標線指引，並加強宣導，明天也將會同縣議員孫素娥、許櫻萍、楊明燁等人，及在地居民會勘研商。

桃園 塞車

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