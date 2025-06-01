首周人潮近萬！桃園管樂嘉年華登場 警交管籲注意行人

「2025桃園管樂嘉年華」在桃園區中正路藝文特區登場，去年廣受市民好評，今年延續高品質演出。端午連假吸引觀賞人潮，桃園警分局規畫員警、義交投入交通疏導，後續還有系列活動，呼籲汽機車駕駛人要留意行人安全。

「2025桃園管樂嘉年華」自5月30日展開，以「愛與和平」為年度主題，開幕音樂會《全國社區樂團「桃園群英薈II」》邀得指揮家郭聯昌教授攜手龍潭愛樂管弦樂團，並匯聚全台28個優秀管樂團同台獻藝。5月31日由新竹艾默士管樂團攜手國際指揮大師道格拉斯．伯斯托克（Douglas Bostock）領軍帶來精采演出；6月1日則由桃園青年聯隊與日本沖繩青年團隊共演，展現世代與文化的對話。

今年邀請日本的廣島管樂團（Hiroshima Wind Orchestra）來台演出，下周6月6日及7日表演，日本廣島管樂團將帶來室內、外共2場演出，傳遞歷史記憶與和平精神；壓軸節目「時空台灣」則由桃園交響管樂團呈現，結合音樂、影像與馬戲元素，展現多元文化融合的藝術力量，帶領觀眾看見台灣的美、聽見愛與和平的聲音。

活動周邊設2大主題風格的管樂小舞台與文創市集，安排爵士、古典、輕音樂、流行與經典老歌等多樣演出，並提供豐富的創意手作、美食飲品及音樂周邊商品，歡迎各地樂迷齊聚桃園，共同參與這場融合音樂、藝術與文化的年度盛事。活動詳情可至「桃演本舖」臉書粉絲專頁查詢。