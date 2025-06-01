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桃園一國小旁土地荒廢40年 變菜園停車場交通瓶頸惹議
桃園市平鎮區義興國小對面都計市場用地，原可變更商業區及停車場，卻因地主約20人無法協調整合，該用地荒廢約40年，影響交通引發民怨。市政府地政局表示，預計下半年啟動公辦市地重畫機制，透過整合開發、釋出停車空間，改善當地交通瓶頸。
市政府指出，義興國小對面的平鎮廣南段3筆土地，屬於中壢平鎮都市計畫區，原為市場用地，24年前曾類似現行的解編公設地，把市場用地依分區使用，變更為商業區及停車場用地，附帶條件必須以市地重畫開發，地主在重畫後須把停車場用地回饋捐給市府使用，但至今無法整合。
議員舒翠玲表示，平鎮居民多年反映，義興國小上下學接送、交通壅塞，周邊停車位嚴重不足，引起民怨，義興國小對面土地荒廢近40年來，被民眾闢菜園和私人停車，令人扼腕，若能透過公辦重畫，可打通規畫未開闢的道路，還可增加當地停車空間。
市府地政局長蔡金鐘表示，該用地鄰近義興國小，交通需求迫切，屬於公告未開發公共設施保留地的急迫性案件之一，可由地主自辦開發，因涉及部分特殊產權乃在訴訟無法處理（等待法院裁定），目前完成評估，未來地主若無自辦開發意願，將由市府推動公辦重畫，與工務局協調開闢周邊未打通道路，增設公共停車空間，解決用地活化。
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