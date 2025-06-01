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桃園龍舟賽獎金隊伍疫後新高 龍王神龍旗獎金這2隊奪下
桃園市端午節2025市長盃龍舟競賽今天下午閉幕，今年總獎金172萬、龍王旗獎金16萬元，146支隊競爭由SHARK運動空間奪龍王、龍潭中興里獲神龍旗冠軍，市長張善政表示，今年龍舟賽非常精彩，很多場比賽都是三戰二勝才分勝負，尤其龍王旗又易手，各隊實力相當，比賽非常精彩難得，明年再接再厲。
桃園市2025龍潭歸鄉文化節市長盃龍舟賽，在龍潭區龍潭大池舉辦迄今110年，今年龍舟賽賽總獎金高達172萬元，最高榮譽龍王獎金16萬元、里別組總冠軍神龍旗獎金合計14萬元，高額獎金鳥下，吸引146支隊伍參賽，創下疫後新高，經過兩天龍爭虎鬥競爭，龍王出爐後結束，由張善政主持閉幕頒獎。
龍舟賽過程緊張激烈圍觀人潮爆滿，機關組「警消」對決下，由市警局隊奪冠及二連霸；神龍旗爭霸由龍潭區四支隊伍「內戰」，並由龍潭區中興里隊奪冠二連霸，拿下神龍旗錦標；最吸睛的龍王爭霸戰，由市警局、大溪區、SHARK運動空間及黃唐里重量級四隊爭霸，經淘汰賽由大溪區、運動空間隊爭冠，三戰二勝下，運動空間隊拿下龍王旗錦標，張善政頒發神龍旗、龍王旗和獎金表揚。
張善政表示，自5月初開始許多龍舟隊伍，有空就到龍潭大池操練，相信很多選手體重減少、變黑不少，在兩天龍舟競賽，很多場都是三戰兩勝才分勝負，場場精彩，最後幾場龍王賽成績只差半秒或一秒不到，大家操練終有回報，不管贏輸，過程更值回憶，在訓練、比賽過程，選手磨練出革命情感，希望贏得龍王隊伍明年保住龍王旗、未贏到龍王隊伍明年再接再厲搶下龍王旗。
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