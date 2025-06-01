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桃園龍舟決賽人爆滿！警消對決警連霸 龍王爭霸這隊奪冠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長盃龍舟賽市警局、消防局對決，市警局旗手（前）率先奪標，拿下機關組二連霸。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽市警局、消防局對決，市警局旗手（前）率先奪標，拿下機關組二連霸。記者曾增勳／攝影

桃園市2025市長盃龍舟賽今天下午進入決賽，機關組由市警局、消防局連續第二年「警消對決」爭冠，市警局奪二連霸；龍王旗爭霸賽四強對決，爭冠連戰三場，最終由今年首次參賽的SHARK運動空間隊成功奪旗，市長張善政現場為選手加油，肯定拚搏精神。

桃園市2025龍潭歸鄉文化節舉辦市長盃龍舟賽，在龍潭區龍潭大池埤塘龍舟競賽，自1915年迄今110年，是全台歷史最悠久的龍舟賽事之一，今年參賽達146隊創下疫後新高。各組決賽實力相近，爭冠軍都拉鋸到第三場定勝負，龍王爭霸戰延長一小時才產生今年「龍王」，比賽緊張熱烈，觀眾席爆滿。

今年龍舟賽機關組的「警消」對決，最引人津津樂道，現場播主形容「警消世紀對決」，也是警、消連續第二年「兄弟之爭」，市警局長吳坤旭押陣，三戰兩勝制，市警局以些稍微秒差險勝消防局，拿下龍舟賽機關組二連霸。

吳坤旭對市警局奪冠連連比讚，他說，龍舟賽展現團隊精神和拚勁，代表警察有能力、有信心做好治安，警消一體兄弟之情，輸贏只是過程。

龍舟賽決賽各組冠軍相繼產生後，展開神龍旗賽和龍王爭霸賽，最後神龍旗由龍潭區中興里隊奪冠，神龍旗二連霸；龍王旗爭霸賽，由市警局、大溪區、SHARK運動空間及黃塘里重量級四隊爭霸，最後由SHARK運動空間以1秒03擊敗尋求三連霸的大溪隊奪冠，張善政觀戰，肯定參賽隊伍展現團隊精神，突破去年，再創佳績。

桃園市長盃龍舟賽市警局如願二連霸，市警局長吳坤旭（左二）督軍勝出神情激動。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽市警局如願二連霸，市警局長吳坤旭（左二）督軍勝出神情激動。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽龍王爭霸賽，最後由SHARK運動空間隊（前）以些差距奪下龍王旗冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽龍王爭霸賽，最後由SHARK運動空間隊（前）以些差距奪下龍王旗冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽龍王爭霸戰緊張，市長張善政（左四）觀戰對勝出隊伍比讚銷定團隊拚戰精神。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽龍王爭霸戰緊張，市長張善政（左四）觀戰對勝出隊伍比讚銷定團隊拚戰精神。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽警消對決勝出二連霸，市警局長吳坤旭（中）率員與龍舟隊員、志工合影神情高興比讚。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽警消對決勝出二連霸，市警局長吳坤旭（中）率員與龍舟隊員、志工合影神情高興比讚。記者曾增勳／攝影

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