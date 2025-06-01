桃園龍舟決賽人爆滿！警消對決警連霸 龍王爭霸這隊奪冠

桃園市2025市長盃龍舟賽今天下午進入決賽，機關組由市警局、消防局連續第二年「警消對決」爭冠，市警局奪二連霸；龍王旗爭霸賽四強對決，爭冠連戰三場，最終由今年首次參賽的SHARK運動空間隊成功奪旗，市長張善政現場為選手加油，肯定拚搏精神。

桃園市2025龍潭歸鄉文化節舉辦市長盃龍舟賽，在龍潭區龍潭大池埤塘龍舟競賽，自1915年迄今110年，是全台歷史最悠久的龍舟賽事之一，今年參賽達146隊創下疫後新高。各組決賽實力相近，爭冠軍都拉鋸到第三場定勝負，龍王爭霸戰延長一小時才產生今年「龍王」，比賽緊張熱烈，觀眾席爆滿。

今年龍舟賽機關組的「警消」對決，最引人津津樂道，現場播主形容「警消世紀對決」，也是警、消連續第二年「兄弟之爭」，市警局長吳坤旭押陣，三戰兩勝制，市警局以些稍微秒差險勝消防局，拿下龍舟賽機關組二連霸。

吳坤旭對市警局奪冠連連比讚，他說，龍舟賽展現團隊精神和拚勁，代表警察有能力、有信心做好治安，警消一體兄弟之情，輸贏只是過程。