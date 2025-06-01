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楊梅交流道塞爆！900公尺要開半小時 民代批改善牛步

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市楊梅區校前路交流道長期交通壅塞，被民代質疑改善牛步。市府交通局回應，正與相關單位研商3方案，預計6月將再次召開協調會議。圖／桃園市交通局提供
桃園市楊梅區校前路交流道長期交通壅塞，被民代質疑改善牛步。市府交通局回應，正與相關單位研商3方案，預計6月將再次召開協調會議。圖／桃園市交通局提供

桃園市楊梅區校前路交流道長期交通壅塞，尖峰時段常塞在車陣半小時以上，但增設南入北出匝道規畫遲遲未見進展，遭民代質疑態度消極。交通局回應，去年7月已啟動可行性評估，目前正與相關單位研商3方案，預計6月將再次召開協調會議。

議員鄭淑方表示，楊梅交流道車流阻塞已到難以忍受地步，從楊梅國小到校前路匝道直線距離僅約900公尺，但在上下班尖峰時間或雨天時，開車通過竟需要超過30分鐘甚至更久，嚴重影響當地居民生活；雖交通局稱已有3方案，高公局卻表示地方尚未提出具體計畫因此無法研議，質疑市府是否太過消極？

鄭淑方說，市府目前正檢討由秀才路進入楊頭段的可行性，但進度明顯不足，建議一併研議在國道76公里處，銜接台一線楊梅湖口交界處增設交流道進入楊頭段的可行性，若方案可行，將可舒緩楊梅交流道和校前路交流道上下班時間壅塞現況，也能促進區域均衡發展。

交通局長張新福表示，校前路新設南入北出匝道去年7月已正式啟動可行性評估作業，並持續與高公局、公路警察隊，針對利用楊梅休息區做為匝道設計方案進行多次討論。

張新福說，目前規畫的3方案，包括將南入北出匝道都設置於校前路，南入匝道由校前路294巷調整為進入楊梅休息站的專用道路，再透過楊梅休息站進入國道主線，北出匝道則利用校前路298巷；第二方案是南入匝道設置於秀才路，北出匝道設置於校前路；第三方案是配合新梅龍快速道路增設交流道。

交通局表示，市府已於立法院交通委員會3月考察時，向中央說明目前研擬的方案，考量建物拆遷、推動時程、工程技術等面向，3方案各有優缺點；6月交通局也將再次邀集高公局等單位，針對新增楊梅休息站聯外道路方案深入研商。

高公局 考察 國道

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