桃園加強汙水接管宣導 填問卷就抽機票、iPhone

桃園市汙水下水道用戶接管率，截至今年4月底，已從升格前3.11%提升至26.76%，接管戶數突破25萬戶，11年來成長逾8倍。不過，調查民眾中僅約半數了解用戶接管工程前須簽屬施工同意書，政策推廣與宣導仍需加強。市府水務局近期也舉辦「就是要你管」問卷活動，即日起至12月31日線上填問卷即可抽禮券及再抽大獎活動。

桃園汙水接管率居六都之末，升格後急起直追，連3年接管成長率都冠六都。水務局表示，在用戶接管工程成長的同時，希望藉由問卷調查了解民眾需求及意見，進而改善汙水下水道施工相關流程。

以目前填寫的問卷統計分析，民眾對汙水下水道建設滿意度，其中，非常滿意及滿意達68%，逾95%民眾認同完成用戶接管後後巷環境會變明亮且臭味問題會改善、鄰近水域水質會改善。但調查民眾中，僅51.5%了解用戶接管工程前須簽屬施工同意書，可見市府需加強政策推廣與宣導。

市府近期舉辦「就是要你管」問卷活動，水務局表示，凡桃園市內門牌的房屋所有權人或其直系親屬，就可以填寫問卷，登入連結線上填寫問卷，並依問卷填寫累積的份數，提供不同的抽獎機會，每累積5000份抽出450份面額500元全家超商紙本禮券，累積達1萬份問卷時，再抽出450份禮券，累積達1萬5000份再抽出，直到活動結束為止。

抽中禮券者仍可繼續參加抽機票及iPhone，累積達1萬份抽出沖繩來回機票1組、累積達2萬份抽出沖繩來回機票2組、累積達3萬份抽出釜山來回機票3組、累積達4萬份抽出大阪來回機票3組、累積達5份，抽出東京來回機票3組及iPhone 16 256 GB共2支。