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梨木不要丟！竹縣新埔梨鄉垃圾變黃金 6月辦DIY工藝活動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新埔南平社區位在山腳下，盛產高接梨，近年結合環境永續概念，社區發揮巧思，把每年大量修剪梨枝的廢材，再利用製作成水梨木杯墊，使「垃圾變黃金」。圖／新竹縣府提供
新埔南平社區位在山腳下，盛產高接梨，近年結合環境永續概念，社區發揮巧思，把每年大量修剪梨枝的廢材，再利用製作成水梨木杯墊，使「垃圾變黃金」。圖／新竹縣府提供

竹縣新埔鎮南平社區盛產高接梨，是新竹縣梨鄉，每年修剪下來的梨木提供社區做DIY，讓「垃圾變黃金」，南平社區營造出在地特色，不但成為新竹縣深度農遊品牌「逐風趣」的觀光遊憩路線，更是縣府輔導的旗艦型計畫領航社區。縣府說，南平社區發展協會將於6月14日舉辦「梨木植物染—自然之美染進生活」活動，由職人帶領手做工藝，做出屬於自然的印記，歡迎民眾體驗。

縣府指出，新埔南平社區位在山腳下，盛產高接梨，近年結合環境永續概念，社區發揮巧思，把每年大量修剪梨枝的廢材，再利用製作成水梨木杯墊，使「垃圾變黃金」。來到南平社區不僅能現地認識水梨的成長歷程，還能體驗DIY工藝樂趣，感受木紋與香氣交織的療癒時光。

府社會處表示，南平社區發展協會為縣府114年度輔導的旗艦型計畫領航社區，亦申請今年勞動部的多元就業方案，透過盤點社區產業及特色，設計手作、開發點心產品及輕旅行活動。6月14日推出「梨木植物染—自然之美染進生活」，在午後美好時光，由職人帶領，用天然植物、花朵為染料，體驗手作工藝，再品嘗道地的客家點心或茶點，留下美好回憶。

黃金 新竹

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