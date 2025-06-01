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高鐵苗栗站特定區產專區42次流標 縣府啟動通盤檢討
大矽谷計畫注入發展新動能，苗栗縣政府啟動變更高鐵苗栗車站特定區都市計畫通盤檢討，其中備受注目的2塊2萬多坪的產業專區，縣府連同大矽谷儲備基地後龍產業園區規畫，希望發揮最大效益。
縣府公告變更高鐵苗栗特定區都市計畫第2次通盤檢討，將於6月12日下午2點在後龍鎮校椅里社區活動中心舉行座談會徵求民眾集體意見，地方人士認為苗栗高鐵站周邊現況發展緩慢，期許通檢活化帶動地方繁榮。
縣府指出，高鐵特定區都市計畫於2007年11月實施，2011年第1次通檢，高鐵通車至今將屆滿10年，區內產業及住宅用地發展相對緩慢，大矽谷去年9月核定，注入新一波發展動能，大眾運輸導向下，帶動居住、工作機能雙核心對應成長，此外，考量國土計畫、產業空間布局，及高鐵一日生活圈等議題，有通檢的必要。
其中，高鐵特定區內縣府土地唯二沒有標售出去的產專區受注目，2塊面積合計約2.2萬坪，底價近50億元，已42次流標，縣府評估因標售金額門檻高，條件限制相對較多，因此投標意願缺缺，內政部地政司也要求調整。
縣府去年12月已先一步就大矽谷竹南、頭份、後龍3塊儲備基地，及高鐵特定區產專區，舉行招商座談會徵求意見及意願，推介產專區鄰近國道3號大山交流道，交通時間與竹南、頭份到竹科或高鐵竹北站區差不多，適合各類支援性產業進駐，包括商務辦公、企業總部、消費零售與休閒娛樂等領域，縣府將連同後龍基地一併規畫，納入第2次通檢。
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