影／不熟？開1公里被檢舉6次違規 苗栗市為公路重新配置車道掀議論

苗栗市為公路的道路重新配置，新增偏心左轉道，不到半個月，有人因新增偏心車道，開車1公里遭檢舉6次逆向等違規，一些居民也抱怨新畫線迭傳事故，不過，縣府回應，確實就是「違規」，將會加強宣導。

縣政府施工改善福星街至國華路間1公里，今年5月18日新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」更是發布一段行車記錄器，影片顯示前方轎車在為公路，遊走在直行車道、左轉車道，遭檢舉沒有打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規成功，也引發熱議。

有支持檢舉的網友說，是什麼神開法，把馬路當自家的概念，完全無視標誌、標線，就是要這樣檢舉，才能盡量約束到這些不良駕駛；但也有網友質疑，「路線很怪沒人發現嗎？」

住在為公路旁的部分居民則抱怨新配置造成困擾，他們指出，短短1公里新增7個左轉車道，原先用意希望解決尖峰時間塞車，但左轉車流不多，路口、路口間距離非常短，儲車空間有限，造成用路人無所適從，因此壓縮到車道空間，機車、汽車混合爭道，路旁設停車格，汽車駕駛開門上、下車，造成險象環生。

一名邱姓市民說，5月24日就目睹3件車禍，2件是左轉機車與直行轎車事故，1件是汽車駕駛下車與機車擦撞，雖都受輕傷，但住戶一出門就要面臨安全威脅，情何以堪？建議縣府檢討減少左轉車道等措施改善。

縣府回應指出，檢視影片轎車駕駛就是違規，後方行車記錄器檢舉的轎車就開得很順，表示新配置是沒有問題，目前暫無調整規畫，但會增加車道標誌牌面及標線，另加強後續宣導，6月3日將會同縣議員孫素娥、許櫻萍、楊明燁等人，及在地居民會勘研商。