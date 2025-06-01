關埔慈雲空橋延至明年完工 竹市府：確保結構安全

新竹市東區關埔社區首座跨慈雲路、埔頂三路的「慈雲空橋」去年7月正式開工，原預計今年底完工，市議員劉崇顯說，雖然市府以該空橋因結構安全需確認，完工將延至明年中，不過，目前空橋連本體都還沒蓋起來，也讓不少民眾憂心究竟有那些安全問題，市府應仔細說明向民眾釋疑；市府說明，因得標廠商對上部結構設計提出疑義，已啟動第三方單位協助審查。

新竹關埔空橋議題自2022年爭吵至今，每逢選舉就會浮上檯面，市府目前共規畫興建12座空橋，歷經多次流標後，首座市府自建慈雲路、埔頂三路的「慈雲空橋」於去年7月正式開工，原預計今年底完工，但日前市府改口將延至明年中。

工務處表示，慈雲空橋開工表定預定竣工日為今年12月19日，為確保結構安全，市府啟動第三方公正單位協助審查，考量後續變更設計、驗收、缺失改正，預計於2026年中正式啟用。因該工程目前仍配合表定竣工日期管控進度，一旦變更程序完成後會將竣工及啟用日期一併修正。

劉崇顯指出，針對慈雲空橋完工時間延宕，市府回覆是因還有結構安全需要確認，完工時間要從今年底延到明年中完工，但附近居民對此感到很震驚又擔心，因為橋體根本都還沒蓋起來，目前僅是向下挖地基，到底哪部分造成結構安全疑慮。

對此，市府工務處長陳明錚指出，針對空橋進度，原本就是在今年底的12月19日完工，目前變更設計主要是因為廠商得標後，對於空橋下部結構雖未有疑義，但看完圖面後對上部結構提出疑義，提出後也由設計單位正式回覆，在兩邊僵持不下的情況下，就提到公會做結構外審，由第三方單位來做最後確認。

陳明錚說明，這主要是空橋原設計有採兩片鋼板設計，但因鋼板距離等導致廠商施作空間受限，再加上外審委員可以要求設計單位直接現場操作設計模型來確認每個桿件應力等，因此還需確認施作方式與細節。

陳明錚說，廠商要訂鋼構時，包含原料、尺寸等都會不一樣，必須等到最後定案。由於審查時間大概需要3個月，預計明年2月就會完工，再加上驗收等項目，啟用時間才會落在明年中。