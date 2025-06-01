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新竹高商日式宿舍暫定古蹟仍住人 會勘部分被拒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹高商校逾80年的日式宿舍群，今年3月提報歷史建築暫緩拆除，目前進入文資審議程序。圖／議員廖子齊提供
新竹高商校逾80年的日式宿舍群，今年3月提報歷史建築暫緩拆除，目前進入文資審議程序。圖／議員廖子齊提供

新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群。文史工作者3月提報歷史建築暫緩拆除，目前進入文資審議程序，但審議委員日前現勘竟無法進屋察看，民代質疑市府處理程序有問題；市府回應，宿舍還有住戶，因住戶反對才無法入內。

新竹高商為提供學生學習空間，決議拆除日式宿舍蓋新建大樓，標案今年3月上網，引發文史工作者反彈；學者認為，宿舍具典型日式官舍特色，而且還有書齋功能，更為了適應新竹氣候融合改良工法，應予保留。

市議員廖子齊表示，新竹高商宿舍已進入文資審議程序，但日前現勘，提報人無法逐一發言表達立場，文化局也未清理現場與安排防護，導致多棟創校宿舍因「安全考量」無法讓文資委員與提報人進屋查勘。現場沒有委員親眼看見宿舍重要價值，令人擔心史料可能破壞，文資程序不能草率倉促，變成失去公平的形式主義。

市府回應，新竹高商的日式宿舍依法已成「暫定古蹟」，但有部分宿舍仍有住人，由於住戶反對，基於尊重，才無法入內窺見全貌。後續會督請校方對建物管理維護，審議小組也會對審議標的物進行更多資料的蒐整調查，以利釐清保存價值。

文資法 古蹟

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